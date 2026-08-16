Эти иномарки можно привезти в Россию по цене Весты

Какие авто из параллельного импорта можно купить за 2 млн рублей в 2026 году

Оценивать такие машины лишь по ценнику – путь к разочарованию. Параллельный импорт диктует собственные правила, и о них лучше узнать заранее.

Например, комплектация нередко расходится с той, что привычна для российского рынка. Часть предложений и вовсе праворульная. А фирменная гарантия производителя в России, как правило, не действует.

Два миллиона рублей – это лишь стартовая планка в сегменте машин, ввезенных альтернативными путями. Дальше начинаются нюансы выбора.

Toyota Raize выделяется на общем фоне. Портал «Южный автомобиль» называет ее одной из самых любопытных моделей: компактный городской SUV, который по габаритам уступает привычным российским кроссоверам, зато радует высоким кузовом и приподнятым клиренсом. Прайс сейчас плавает в диапазоне 2,0-2,2 млн рублей – все зависит от года выпуска, оснащения и конкретной площадки, где продают машину.

Toyota Raize

Базовая версия довольствуется атмосферным мотором объемом 1,2 литра на 87 лошадиных сил, вариатором и передним приводом. Кстати, существуют и полноприводные исполнения с турбированным литровым двигателем.

Главная засада – у самых доступных экземпляров руль расположен справа. Да и по размерам Raize скорее городской мини-кроссовер, чем полноценный семейный автомобиль.

Kia Sonet смотрится еще привлекательнее. Кроссовер добрался до России через параллельный импорт в 2026 году, а стартовые ценники тогда отталкивались от отметки примерно в 1,75 млн рублей.

Kia Sonet

Sonet компактнее Seltos. При этом в зависимости от рынка, откуда пригнали машину, встречаются разные связки моторов и трансмиссий.

Тем, кому кроссовер не принципиален, стоит присмотреться к Suzuki Baleno. Это компактный хэтчбек: по габаритам он меньше Vesta, но подкупает экономичным двигателем и автоматической коробкой. Российские дилеры ранее просили за него ориентировочно 1,85-1,97 млн рублей. Небольшие размеры, умеренный аппетит к топливу и АКПП – вот три кита этой модели.

Kia Ray – еще одна любопытная штука, которая периодически всплывает в продаже. Корейский автомобиль выделяется непривычным высоким кузовом, из-за чего слегка смахивает на мини-фургон. Внутри благодаря поднятой крыше куда просторнее, чем можно предположить по внешним габаритам.

В 2026-м за Kia Ray в России просили порядка 2-2,2 млн рублей. Под капотом у базовых машин – бензиновый литровый мотор мощностью около 76 сил в паре с автоматической трансмиссией.

Kia Ray

Если бюджет позволяет подняться выше, имеет смысл взглянуть на Skoda Kamiq. По сути, один из самых интересных лотов. Встречаются машины китайской спецификации, попадающие в страну обходными маршрутами. Цены в 2026 году колебались в коридоре 2,5-2,75 млн рублей, и это на 500-700 тысяч дороже базовой Vesta.

Skoda Kamiq

Одно из распространенных исполнений оснащено полуторалитровым атмосферником на 109 лошадиных сил, шестиступенчатым автоматом и передним приводом.

Впрочем, у Vesta перед конкурентами есть козырь – предсказуемость. Автомобиль во всех отношениях адаптирован к местным условиям, не страдает от дефицита запчастей, а починить его способны в любом автосервисе.

О надежном практичном «японце» с простыми моторами и коробками «За рулем» уже рассказывал.