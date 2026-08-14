Знакомые моторы, простые трансмиссии: надежный практичный «японец» от 1,2 млн

Nissan NV200 с пробегом: плюсы, минусы, типичные неисправности

Nissan NV200 – компактный вэн длиной 4,4 м. Число мест – пять или семь, привод – передний или полный, клиренс – 150 мм, задняя подвеска – рессорная.

Попадаются машины с рынков США, Европы и Китая – с левым рулем, но большинство все-таки с правым, из Японии.

Провели два рестайлинга, в целом выпускали без значительных изменений в огромном количестве модификаций, включая грузовые фургоны. Клон под названием Mitsubishi Delica D:3 также завозили и завозят в Россию, но в меньших количествах.

Достоинства

Надежная машина.

Простая конструкция.

Хорошо знакомые агрегаты.

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Nissan NV200 (2009–2024 годы выпуска)

Недостатки

Жесткая подвеска.

Как правило, правый руль.

Никудышная защита от шума.

Заявленный объем багажника – 900 л, при снятых сиденьях второго ряда – втрое больше. Возможности ограничены грузоподъемностью: 600–770 кг для разных версий.

Моторы

Двухлитровый MR20DE к нам почти не попадал, младший HR15DE 1.5 тоже редок. Основная масса машин – с мотором HR16DE 1.6 (109 или 113 л. с.), известным также как Renault H4M. Его ставили, в том числе, на Qashqai, Логаны, Дастеры и Лады.

Все – атмосферные, у всех алюминиевые блоки с чугунными гильзами, распределенный впрыск и цепной привод ГРМ, а гидрокомпенсаторов нет. Все приемлют АИ‑92.

Никакими особенными болезнями не страдают. К 100 тысячам км нередко подъедают масло, после 150 тысяч км можно готовиться к замене цепи привода ГРМ. Вместе с ней обычно меняют маслосъемные колпачки и проводят ревизию фазорегуляторов. У 1.6 известная слабость – катушки зажигания. Ресурс всех моторов 300–350 тысяч км.

Есть также благополучный и хорошо изученный «дастеровский» дизель К9К 1.5 (86 или 110 л. с.).

Коробки передач

Мотор 1.6 с вариатором Jatco начали сочетать только в 2021 году. Такую версию продавцы готовы привести под заказ, но непосредственно в продаже машин с CVT почти нет.

Подавляющее большинство оснащено четырехступенчатым автоматом Jatco JF414E. Индекс RE4F03B или RE4F03С по ниссановской классификации, такие же коробки применяли на Ладе Гранте. Простой агрегат, практически безотказный, служит свыше 250 тысяч км. Грязное масло, впрочем, переносит плохо – выйдут из строя соленоиды. А недостаточный уровень приведет к гибели «железа».

При моторах 1.6 и дизеле встречается механическая коробка передач, разновидность Renault JR5. Такая же служит на Дастерах. Шумная и подтекает, но по-серьезному не ломается подолгу.

Эксплуатационные болячки

Судя по отзывам владельцев, на ровных дорогах с подвеской до 120–140 тысяч км ничего не происходит. Затем настает время перебрать передок – стойки и втулки стабилизатора, пыльники, сайлентблоки, шаровые, опорные подшипники стоек, иногда амортизаторы.

На плохих трассах время ремонта настает вдвое чаще – каждые 60–80 тысяч км. Рулевой механизм тоже сильно зависит от состояния дорог: изнашиваются рейка, тяги и наконечники, интервалы замены примерно такие же.

Из всего прочего можно выделить лишь не очень жизнестойкий компрессор кондиционера. На многих машинах до 180–200 тысяч км требовались только ремонт ходовой части да замена некоторых лампочек.

Основные жалобы сводятся к недостатку комфорта: экономия на мелочах, слабая «шумка», козление на неровностях, скрипучая задняя дверь, простецкие сиденья задних рядов в бюджетных комплектациях.

Euro NCAP: 2013: три звезды. Водитель/пассажир – 68%, ребенок – 81%, пешеход – 67%, системы содействия безопасности – 55%.

Самое массовое предложение на вторичке: NV200 1.6 4×2 АКП

Оптимальный выбор: NV200 1.6 4×2 МКП или АКП

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