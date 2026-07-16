6 мест, 150 л.с., полный привод: просторный «японец» за 3 миллиона

Праворульный минивэн Honda Stepwgn шестого поколения: детальный разбор

Большой минивэн с турбомотором за три с небольшим миллиона рублей? Да, такое возможно, если обратиться к праворульным автомобилям из Японии. Например, трехлетняя Honda Stepwgn именно столько и стоит. Это ценовая территория средненьких китайских кроссоверов, а японский сыр – бесплатный или «по акции»?

Как приобрести «японку» в 2026 году

Главный вопрос – покупать из наличия или заказывать автомобиль самому. В последнем случае можно сэкономить несколько сотен тысяч рублей, но нужно готовиться к ожиданию в несколько месяцев. Да и совсем без посредников обойтись не получится, особенно если вы проживаете в европейской части России.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Есть несколько проверенных компаний, занимающихся подбором автомобилей на японских аукционах. На родине трехлетний Stepwgn с небольшим пробегом стоит около 1,6–1,7 млн рублей с учетом всех комиссий. Доставка морем с фрахтовкой добавит 80–90 тысяч рублей.

Honda Stepwgn

Далее следуют растаможка и получение ЭПТС – на это уходит около двух месяцев и 850–900 тысяч рублей. И еще где-то 10% нужно будет отдать таможенному брокеру, который занимается всем на месте.

Полуторалитровый турбомотор L15C оказался надежным, но при одном условии – если его не тюнинговали.

Двигатель Хонды выдает 150 сил, так что безумный утильсбор ее обходит ­стороной. Пока.

После оформления таможенных документов автомобиль доставляется из Владивостока на место – лучше всего железной дорогой. Доставка в Москву, к примеру, обойдется примерно в 220 тысяч рублей.

В максимальных версиях установлены матричные фары.

Кубикостроение

Такое ощущение, что при создании машины использовали наши стандартные кубики для измерения объема багажников: тут мы ставим кубик с передним рядом, тут с багажником, сюда – с мотором и коробкой. В итоге место есть везде и всюду, в больших количествах. Stepwgn словно большая механическая собака, этакий пес акита Хатико – символ верности и преданности.

Передняя панель – про практичность, а не стиль. Хотя наличие алькантары добавляет и последнего.

При наличии возможности подключать смартфон через Android Auto или Apple CarPlay перепрошивка медиасистемы не требуется. Умение японских инженеров делать компактные блоки климат-контроля не перестает удивлять. И ведь удобно!

Только характерный для «коренных японцев» узкий кузов дает о себе знать. Не знаю, зачем на третьем ряду поставили средний подголовник с ремнем – взрослому туда не сесть даже с крайней степенью истощения. Проще считать, что салон на шестерых. С багажом: даже в трехрядном виде остается много места для вещей.

Полуторалитровый двигатель с наддувом L15C знаком не всем. И знакомиться с ним поводов не будет – если менять почаще масло, раз в 8–10 тысяч км. Заливать можно, например, наш Лукойл с индексом ­вязкости 0W‑20.

Машина не прошла и 20 тысяч км, а кожа передних сидений уже трескается! На втором ряду установлены удобные кресла с оттоманками и кучей регулировок.

Проблем с покупкой расходников нет. Почти все позиции есть в наличии, либо придется подождать несколько дней доставки с Дальнего Востока.

Вариатор тоже не был замечен среди проблемных. Он спокойно выхаживает 250 тысяч км, если не забывать менять жидкость каждые 40 тысяч км. Она стоит 3500 рублей за литр (для полной замены нужно четыре литра).

Третий ряд вовсе не номинальный. Подушки стоят высоко, сидеть удобно. Но только двум взрослым – или трем детям.

Основные проблемы со временем могут быть с кузовным железом: краска тонкая, внутренние полости ничем не защищены. Так что дополнительный антикор нужно заложить в бюджет.

ЛЕВЫЕ ВАРИАНТЫ Леворульные минивэны за те же 3 млн рублей будут старше. Можно купить Тойоту Сиенну третьего поколения 2018–2019 годов. У нее бензиновый двигатель V6 (296 л. с.), автомат и полный привод. За эту же сумму получится найти Kia Carnival третьего поколения, который окажется на два-три года свежее. Почти все автомобили на рынке – с турбодизелем 2.2 (202 л. с.). Коробка автоматическая, привод только передний. Тойота Сиенна Kia Carnival

Правый выбор

Праворульные минивэны из Японии – это достойный вариант для семейных людей, которым не по карману официальные новые вэны. Трехлетняя Honda Stepwgn – это не утилитарный микроавтобус, а полноценный большой автомобиль с удобным и практичным салоном. При всех понятных ­недостатках правого руля остается надеяться, что руки законотворцев не доберутся до праворульных машин и выбор у нас будет.

Клиренс в 150 мм и низко висящие юбки бамперов делают Хонду исключительно городским жителем. Шестое поколение модели Stepwgn лишилось двойной двери багажника: у предшественника можно было отдельно распахнуть левую створку.

Honda Stepwgn

Длина / ширина / высота / база, мм 4830 / 1750 / 1845 / 2890

4830 / 1750 / 1845 / 2890 Дорожный просвет, мм 150

150 Снаряженная масса, кг 1740

1740 Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1496 см³, 150 л. с. при 5500 об/мин, 203 Н·м при 1600 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1496 см³, 150 л. с. при 5500 об/мин, 203 Н·м при 1600 об/мин Трансмиссия полный привод, Р7

полный привод, Р7 Топливо / запас топлива, л АИ‑92…95 / 52

АИ‑92…95 / 52 Расход топлива смешанный цикл, л/100 км 8,0

Благодарим Игоря Булахова за предоставленный для съемок автомобиль.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах: