6 мест, 150 л.с., полный привод: просторный «японец» за 3 миллиона
Большой минивэн с турбомотором за три с небольшим миллиона рублей? Да, такое возможно, если обратиться к праворульным автомобилям из Японии. Например, трехлетняя Honda Stepwgn именно столько и стоит. Это ценовая территория средненьких китайских кроссоверов, а японский сыр – бесплатный или «по акции»?
Как приобрести «японку» в 2026 году
Главный вопрос – покупать из наличия или заказывать автомобиль самому. В последнем случае можно сэкономить несколько сотен тысяч рублей, но нужно готовиться к ожиданию в несколько месяцев. Да и совсем без посредников обойтись не получится, особенно если вы проживаете в европейской части России.
Есть несколько проверенных компаний, занимающихся подбором автомобилей на японских аукционах. На родине трехлетний Stepwgn с небольшим пробегом стоит около 1,6–1,7 млн рублей с учетом всех комиссий. Доставка морем с фрахтовкой добавит 80–90 тысяч рублей.
Далее следуют растаможка и получение ЭПТС – на это уходит около двух месяцев и 850–900 тысяч рублей. И еще где-то 10% нужно будет отдать таможенному брокеру, который занимается всем на месте.
Двигатель Хонды выдает 150 сил, так что безумный утильсбор ее обходит стороной. Пока.
После оформления таможенных документов автомобиль доставляется из Владивостока на место – лучше всего железной дорогой. Доставка в Москву, к примеру, обойдется примерно в 220 тысяч рублей.
Кубикостроение
Такое ощущение, что при создании машины использовали наши стандартные кубики для измерения объема багажников: тут мы ставим кубик с передним рядом, тут с багажником, сюда – с мотором и коробкой. В итоге место есть везде и всюду, в больших количествах. Stepwgn словно большая механическая собака, этакий пес акита Хатико – символ верности и преданности.
Только характерный для «коренных японцев» узкий кузов дает о себе знать. Не знаю, зачем на третьем ряду поставили средний подголовник с ремнем – взрослому туда не сесть даже с крайней степенью истощения. Проще считать, что салон на шестерых. С багажом: даже в трехрядном виде остается много места для вещей.
Полуторалитровый двигатель с наддувом L15C знаком не всем. И знакомиться с ним поводов не будет – если менять почаще масло, раз в 8–10 тысяч км. Заливать можно, например, наш Лукойл с индексом вязкости 0W‑20.
Проблем с покупкой расходников нет. Почти все позиции есть в наличии, либо придется подождать несколько дней доставки с Дальнего Востока.
Вариатор тоже не был замечен среди проблемных. Он спокойно выхаживает 250 тысяч км, если не забывать менять жидкость каждые 40 тысяч км. Она стоит 3500 рублей за литр (для полной замены нужно четыре литра).
Основные проблемы со временем могут быть с кузовным железом: краска тонкая, внутренние полости ничем не защищены. Так что дополнительный антикор нужно заложить в бюджет.
ЛЕВЫЕ ВАРИАНТЫ
Леворульные минивэны за те же 3 млн рублей будут старше. Можно купить Тойоту Сиенну третьего поколения 2018–2019 годов. У нее бензиновый двигатель V6 (296 л. с.), автомат и полный привод.
За эту же сумму получится найти Kia Carnival третьего поколения, который окажется на два-три года свежее. Почти все автомобили на рынке – с турбодизелем 2.2 (202 л. с.). Коробка автоматическая, привод только передний.
Правый выбор
Праворульные минивэны из Японии – это достойный вариант для семейных людей, которым не по карману официальные новые вэны. Трехлетняя Honda Stepwgn – это не утилитарный микроавтобус, а полноценный большой автомобиль с удобным и практичным салоном. При всех понятных недостатках правого руля остается надеяться, что руки законотворцев не доберутся до праворульных машин и выбор у нас будет.
Honda Stepwgn
- Длина / ширина / высота / база, мм 4830 / 1750 / 1845 / 2890
- Дорожный просвет, мм 150
- Снаряженная масса, кг 1740
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1496 см³, 150 л. с. при 5500 об/мин, 203 Н·м при 1600 об/мин
- Трансмиссия полный привод, Р7
- Топливо / запас топлива, л АИ‑92…95 / 52
- Расход топлива смешанный цикл, л/100 км 8,0
Благодарим Игоря Булахова за предоставленный для съемок автомобиль.
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