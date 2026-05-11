7-8 мест, цена — от 1,6 млн: практичный японский вэн с надежным вариатором

Названы плюсы и минусы праворульного Honda Stepwgn пятого поколения

Honda Stepwgn V (годы выпуска: 2015–2022) – компактвэн длиной 4690 или 4760 мм (версия Spada). Число мест – семь или восемь.

Привод передний или полный (18% машин). Двери ­второго ряда – сдвижные.

К нам завезен десятками тысяч, большей частью с японских аукционов. Выпускали во множестве модификаций, различающихся и внешностью, и интерьером. В частности, на заднем ряду возможны так называемые «капитанские» кресла повышенного комфорта. Наполнение салона сильно влияет на цену.

Достоинства

Высокий комфорт.

Просторный и практичный салон с обилием вариантов трансформации.

Honda Stepwgn

Недостатки

Правый руль.

Клиренс 145–155 мм.

Дефицит запчастей к западу от Сибири.

Моторы

Подавляющее большинство машин – с турбомотором L15BF 1.5 (150 л. с.). Полный привод возможен только с ним.

Оптимальное топливо – АИ‑98. Основные проблемы доставляет непосредственный впрыск: накопление нагара на впускных клапанах, засорение и отказы форсунок и ТНВД. Форсунки болезненные, нередко еще до 100 тысяч км начинают «переливать». В остальном мотор очень надежен, служит свыше 250 тысяч км. Однако сочетается лишь с вариатором.

Единственная альтернатива – параллельный гибрид, где трудится атмосферник LFA 2.0 (145 л. с.), менее прихотливый, более живучий и нормально переваривающий АИ‑95. Никаких болячек у него нет. Цепной привод ГРМ выдерживает 200–250 тысяч км. После 150 тысяч км растет расход масла, требуя раскоксовки поршневых колец. В какой-то момент износятся муфты фазорегуляторов, их заменяют в сборе.

Коробки передач

Вариатор хондовского семейства LL–CVT по общей конструкции мало чем отличается от аналогичных агрегатов других марок, и требования по эксплуатации и обслуживанию точно такие же. Однако некоторые нюансы исполнения указывают на стремление наделить вариатор ресурсом порядка 300 тысяч км.

Самым уязвимым звеном сервисмены считают толкающий ремень Bosch, который иногда без предупреждения обрывался в интервале 100–150 тысяч км. И рекомендуют его превентивную замену каждые 100 тысяч км. При обрыве объем разрушения прочих элементов часто таков, что ремонт нерентабелен.

В гибриде применена схема, схожая с тойотовской. Крутящий момент передает сложный узел из неубиваемого планетарного редуктора и двух электромоторов. По механической части система надежна и долговечна, указаний на ранние поломки нет.

Полный привод предназначен для езды по твердым покрытиям, в грязи и глубоком снегу проку от него немного.

Эксплуатационные болячки

Российские владельцы дружно отмечают слабое место в подвеске – наполненные гелем сайлентблоки передних рычагов, которые изнашиваются каждые 60–80 тысяч км. Примерно столько же живут стойки и втулки стабилизатора.

На рулевой механизм жалоб нет, а вот тормоза многие хотели бы видеть более эффективными: при частых торможениях диски перегреваются, а ресурс колодок составляет 50–60 тысяч км.

Привод сдвижных дверей плохо переносит наши зимы – барахлит, издает посторонние звуки, иногда отказывает совсем.

Электроника хлопот не доставляет, однако штатная медиасистема не поддерживает Android Auto – только Apple CarPlay. И не поддается русификации.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Stepwgn 1.5 CVT

Оптимальный выбор: Stepwgn 2.0 гибрид

За те же деньги: BMW 2-й серии, Gran Tourer, Nissan Serena, Renault Grand Scenic, Volkswagen Touran

Новый выпуск журнала на Ozon, Wildberries или Яндекс Маркет