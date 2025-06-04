Лучшие недорогие семейные авто на нашем рынке — выбор «За рулем»

Опубликован рейтинг б/у минивэнов на 7-9 мест 2025 года

Почему большой минивэн часто оказывается предпочтительнее даже нового семиместного кроссовера, рассказано в этой публикации.

Что ищем?

Минивэн 7–9 мест

Возраст: 8–12 лет

Пробег: до 200 тысяч км

Цена: 1,5–2,5 млн рублей

Citroen Jumpy / Peugeot Expert

Длина 4813/4805 мм, клиренс 175 мм, 7–9 мест.

Citroen Jumpy

Второе поколение выпускали до 2016 года в рамках обширного семейства LCV. Есть версия Long (5135 мм) – она может быть девятиместной.

Jumpy и Expert – близкие родственники, но не близнецы. Различия не только во внешности и интерьере: у Эксперта длиннее колесная база – 3122 мм против 3000 мм у Jumpy. Те же шасси и агрегаты в основе Fiat Scudo. Привод – передний.

Цены привлекательные: большинство машин 9–10 лет вписывается в 1,5–2 млн рублей.

Выбор мотора сводится к дизелям 1.6 (92 л. с.) и 2.0 (пять версий мощности). Самые мощные (160, 163 л. с.) сочетаются с жизнестойким шестиступенчатым автоматом Aisin TF‑80SC. При остальных – механика. Младший мотор полностью алюминиевый, не славится ни ресурсом, ни надежностью – много недугов, начиная с масложора. Двухлитровые DW10 объективно лучше: чугун, ресурс 400 тысяч км. И хорошо изучены. Различные болячки есть и у них. Сосредоточены во впускной системе: например, пластиковый привод заслонки коллектора и прокладки форсунок. Проявляются, как правило, на больших пробегах. Вообще агрегат часто без запинок выхаживает 250 тысяч км.

Нареканий к ходовой части немного. А вот кузов требует дополнительного антикора.

Вердикт: самый доступный вариант.

Honda Stepwgn

Длина 4690 мм, клиренс 155 мм, 7–8 мест.

Honda Stepwgn

Поступает из Японии и только с правым рулем. Но это самый массовый минивэн-иномарка в России, и распространен везде. Очень надежный, комфортный и качественный.

Привод передний или полный. Восемь мест дает схема 2+3+3, где задние ряды не вполне полноценные. Багажник в любом случае символический. Половина машин пятого поколения (с 2015 года) – дешевле 2 млн рублей, в том числе с пробегами менее 100 тысяч км. Причина сдержанных цен, видимо, в вариаторе: многие владельцы пытаются сбыть Stepwgn, не дожидаясь его поломок.

Турбомотор L15B 1.5 (150 л. с.) с непосредственным впрыском служит до 300 тысяч км. О вариаторе M9DA мало что известно, но, каким бы надежным он ни был, на половине машин в районе 150 тысяч км неизбежен капремонт.

Гибрид с атмосферником и без сложной трансмиссии появился только в 2017 году и намного дороже.

Жалоб на коррозию и какие-либо внезапные поломки очень мало. Основная сложность – поиск расходников.

Вердикт: готовьтесь к замене вариатора.

Hyundai H‑1

Длина 5125 мм, клиренс 190 мм, 7–8 мест.

Hyundai H‑1

С 2015 года – рестайлинг второго поколения. Представитель семейства, включающего фургоны и грузовички. Привод задний или полный. Чаще встречается под азиатским названием Grand Starex, хотя официально продавали именно H‑1.

За 2–2,5 млн рублей есть машины с пробегом менее 150 тысяч км.

Механическая коробка и бензиновый мотор (2.4, 173 л. с.) – диковинки. Массовый вариант – чугунный дизель D4CB 2.5 (145, 170 или 175 л. с.) с автоматом.

Автомат A5SR2 нерасторопен, но крепок по железу, жалоб на него немного. Весь негатив достался моторам. Они тоже достаточно ресурсные, но после 150 тысяч км ломаются часто и разнообразно. Самые простые поломки связаны с регулятором давления топлива и пластиковой клапанной крышкой. Сложные – с мудреным приводом ГРМ из трех цепей, разрушениями ГБЦ из-за перегревов и выпадением форсунок. Плюс нетерпимость к некачественному топливу и маслу.

А еще H‑1 посредственно защищен от коррозии – к 8–10 годам нередко обрастает рыжиками.

Вердикт: не лучший дизель.

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