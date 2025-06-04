Большой минивэн от 1,5 млн рублей — почему он лучше кроссовера

Эксперт Зиновьев рассказал о нюансах выбора полноразмерного вэна

С того момента, как появились семиместные кроссоверы, минивэны на нашем рынке постепенно превращались в нишевый продукт. Но всё равно их много: 5% всех подержанных легковушек, выставленных на продажу, – минивэны. Для сравнения: пикапов в пять раз меньше.

Размер имеет значение

Особый интерес представляют полноразмерные вэны длиной около 5 м с числом мест выше семи – восемь или девять. Вместимость, а подчас и грузоподъемность – важные козыри при конкуренции с кроссоверами.

Для наглядности поставим рядом кроссовер Toyota Highlander (третье поколение) и Volkswagen Multivan (пятое). При почти равной длине у них семиместные салоны, но у Мультивэна и багажное отделение просторнее, и груза он готов принять на 150 кг больше. По удобству на заднем ряду сидений Multivan тоже выиграет.

Сдвижные боковые двери – плюс. Еще один – варианты трансформации салона. И, кстати, больше трети Мультивэнов на вторичке – 4×4.

В общем, если регулярно нужно возить семь человек по асфальту, то вэны мало в чем кроссоверам уступят. А многие модели еще и выиграют в цене. Если у Мультивэна и Хайлендера тут примерный паритет, то, например, Volkswagen Caravelle существенно дешевле.

Что с ресурсом?

Большинство крупных вэнов начинали карьеру в корпоративных автопарках. Почти наверняка получали пристойное обслуживание, и цемент в них вряд ли возили.

В конечном итоге с разными пробегами попадают в частные руки. И тут важно конструктивное происхождение конкретного минивэна: легковая или грузовая платформа.

Первая, как у Kia Carnival или Renault Espace, дает больше комфорта. Пассажирская версия коммерческого семейства LCV (Light Commercial Vehicle), как Multivan или Citroen Jumpy, – больше ресурса.

У коммерческих моделей, как правило, более жизнестойкие подвески, моторы и трансмиссии часто в «коммерческих» модификациях.

Потому для дизельной Каравеллы Т5 (2009–2015) пробег 500 тысяч км, в общем, совершенно заурядный. А некоторые экземпляры уехали за 700 тысяч – результат почти недостижимый для кроссоверов того же периода. И Kia Carnival тоже едва ли столько выдержит: его потолок, судя по всему, в районе 350–400 тысяч км.

Российская альтернатива подержанным иномаркам – Газель или Соболь в пассажирской версии. Трехлетку можно найти дешевле 2 млн рублей. В каком состоянии – большой вопрос. Надежность – тема для дискуссий, ну и комфортом они не поразят.

Пробеги и цены

Казалось бы, род занятий крупных минивэнов подразумевает средние пробеги выше, чем у кроссоверов. Ведь работают они, в основном, челноками в ежедневном режиме. Из-за больших пробегов, дескать, и цены ниже.

Ничего подобного! Ниже они по иным причинам. А средний пробег для 10‑летних минивэнов и кроссоверов одинаков – около 145 тысяч км. Для моделей с числом мест больше семи он выше – в диапазоне 180–200 тысяч км. В него укладываются и VW Caravelle, и Hyundai H‑1, и семиместные Highlander или Mitsubishi Outlander.

Доля машин с пробегами менее 100 тысяч км среди десятилеток тоже очень схожая – 20–21%. А вот разброс цен по моделям минивэнов чрезвычайно велик и подчас не поддается логике. У многих есть удлиненная версия – плюс 30–40 см, но длина на цены влияет слабо.

Например, за 10‑летнюю стандартную Каравеллу с пробегом 250 тысяч км могут просить и 2 млн рублей, и 4 млн. Разницей в комплектациях это не объяснить. Разве что разницей в степени ухоженности.

Отметим, что десять лет – это отнюдь не старость, поскольку средний возраст минивэнов в России около 13 лет. Но кузов, мотор и трансмиссия уже явно не первой свежести.

Проявления коррозии и мелкие повреждения кузова – дело житейское. А вот лучшие сочетания двигатель/коробка полезно определить заранее. Правда, после 150 тысяч км они уже только теоретически лучшие – неизвестно, как агрегаты терзали прежние владельцы. Но выявить заведомо неудачные комбинации точно не повреди.

Шесть минивэнов с самыми надежными и долговечными моторами и коробками передач — по этой ссылке.

Правый руль и свет

Праворульные минивэны всех типоразмеров популярны в восточных регионах, но и в западных к ним сейчас заметный интерес.

Из крупных, помимо Хонды Stepwgn, можно еще выделить надежный и комфортный вэн Toyota Alphard. Моторы – только бензиновые атмосферники! Ее продавали официально, но праворульных Альфардов второго поколения намного больше.

Помним, что головная светотехника машин с японского рынка светит не туда и без должного приведения к норме не пройдет техосмотра. Методы легализации – замена оптического элемента или фар аналогами для леворульной версии, если таковая существует в природе.