Отменят ли «правый руль» на дорогах России?

Минпромторг, МВД и НАМИ решили оценить риски эксплуатации праворульных автомобилей

Над «правым рулем» снова сгущаются тучи. Два года вроде как можно не беспокоиться – результаты исследований Минпромторг, МВД и НАМИ ­огласят в 2028‑м. А что потом?

Чем опасен правый руль

У автомобилей для левостороннего движения и фары созданы под него. Обочину и дорожные знаки слева «праворульки» освещают сильнее, чем правую сторону. Если не менять их конструктивное светораспределение (не регулировку!), при правостороннем движении на «ближнем» они слепят встречных. Тогда как правые осветят неполноценно, повышая риск однажды ночью не заметить что-нибудь важное. У фар с адаптивным светом алгоритмы подчинены тем же принципам.

Второй ключевой недостаток – расположение водителя. При подготовке к обгону фуры, дабы просмотреть встречную полосу, автомобиль нужно сильно смещать влево. Это чревато приключениями, которые случаются даже и при нормальном расположении руля.

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Что гласит статистика

Высокая комиссия, несомненно, тщательно изучит статистику ДТП, связанных с движением «правого руля» в темноте и выездом на встречку.

Внятных данных на эту тему в открытом доступе мало. Да, показатель транспортного риска (число погибших в ДТП на 10 тысяч транспортных средств) в дальневосточных регионах зачастую выше, чем в среднем по стране. Однако кто сказал, что это связано с «правым рулем», а не с трафиком, состоянием дорожной сети и дисциплиной водителей? Ибо в Приморском крае, где 84% автопарка – с правым рулем, этот показатель ниже, чем, например, в Тверской и Пензенской областях.

Но, может быть, мы чего-то не знаем. И если вдруг выяснится, что правый руль – серьезная угроза безопасности движения, что могут предпринять ­власти?

Три варианта

Самая жесткая мера – запрет ввоза машин с правым рулем. И самая маловероятная. Хотя сбрасывать ее со счетов не стоит, ибо есть важный мотив – поддержка российских производителей. Большинство ввозимых подержанных «японок» по цене – конкуренты новых Лад. А в прошлом году притащили больше 200 тысяч «праворулек».

Эксплуатацию ранее ввезенных машин, конечно, не запретят. Их в стране около 4 млн (8,2% автопарка), и это грозит не только волнениями, но и потрясениями экономики дюжины регионов.

Более реалистичен другой сценарий: ужесточение контроля при выдаче свидетельства о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС) и постановке на учет. Если фары светят не туда или доработаны несертифицированными методами – до свидания. Именно этого де-юре и требуют действующие законы. Можно ввести ежегодный техосмотр. А еще – поднять стоимость ОСАГО для праворулек.

Наконец, третий вариант – не поменяется ничего. Ко всеобщему спокойствию. В его пользу говорит то, что «правый руль» собирались запретить трижды: в 1993, 2005 и 2011 годах. Но каждый раз передумывали. С другой стороны, запретили же с 2020 года ввоз праворульных грузовиков, автобусов и спецтехники. Так что повод для ­тревоги остается.

Методы и решения

С фарами всё просто: их надо переделать под европейский стандарт головного света. Но как? Штатные регулировки этому не помогут, и без вмешательства в конструкцию (а «свет» переделывать запрещено) на большинстве моделей это невозможно.

Здравомыслящие автомобилисты всё равно идут на переделки, применяя различные «колхозные» методы. В частности, меняют углы установки ламп, подрезая «усики». Делают кустарные проставки-адаптеры. Модифицируют шторки и отражатели, лепят корректирующие наклейки.

Примерно так работает ближний свет на автомобиле с левым рулем. С правым – строго наоборот. И это основной мотив для запрета «правого руля».

Универсального способа нет, всё зависит от конструкции фары и типа ламп. А единственный легальный подход – замена фар правильными. Он тоже не всегда возможен, ибо для многих праворульных моделей в природе есть только «левосторонние» фары.

Решения по улучшению обзора встречки: камера «переднего вида» или вспомогательное зеркало. Это не запрещено, но недостаточно эффективно.

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