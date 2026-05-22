Власти взялись за праворульные машины: что ждать их владельцам?

Минтранс, МВД и НАМИ до 2028 года оценят риски от праворульных автомобилей

Власти России запускают масштабный анализ безопасности машин с правым рулем. Соответствующее поручение уже дано кабмином.

Исследованием, которое продлится до 2028 года, займутся сразу несколько ведомств: Минтранс, Минпромторг, МВД и институт НАМИ. Их задача – дать комплексную оценку тому, какую опасность «праворульки» несут на отечественных дорогах.

Но это лишь часть плана. Параллельно Минпросвещению, МВД и Минпромторгу поручено продумать введение специального обучения для водителей таких автомобилей. Особый акцент – на регионах, где доля праворульных машин особенно велика. Доложить о том, насколько такие программы вообще нужны, они должны к 2027 году.

Оба пункта прописаны в плане мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. Документ рассчитан до 2030 года, с перспективой вплоть до 2036-го.