Правый руль — какие еще ограничения могут ввести

Эксперт рассказал, каким способом могут запретить ввоз праворульных машин в РФ

Вопрос о возможном запрете праворульных автомобилей в России снова стал поводом для горячих споров из-за проекта Стратегии безопасности дорожного движения, в котором чиновники предлагают «проработать» правила допуска таких машин на дороги.

Эта новость взволновала тысячи владельцев «праворулек», особенно на Дальнем Востоке, где «праворульки» составляют большинство автопарка. Что же на самом деле происходит — готовится полный запрет или речь идет о точечных изменениях?

Разобрались в ситуации вместе с Никитой Колесниковым, представителем японской экспортной компании HSS на территории РФ.

Правила допуска праворульных машин на дороги

В конце 2024 года Министерство внутренних дел опубликовало проект большого документа — «Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В нем среди прочих инициатив содержится предложение оценить актуальность правил допуска автомобилей с правым рулем. Важно подчеркнуть: в самом документе нет прямого призыва к запрету.

Специалисты МВД указывают, что в последние годы в страну ввезли много машин из стран Азии с правым расположением руля. По их данным, на такие автомобили приходится более десяти процентов от общего числа аварий за 2024 год. В ведомстве считают, что риск попасть в ДТП на «праворульке» в два раза выше, чем на обычной машине. Однако официальный представитель МВД Ирина Волк уже заявила, что никто не планирует вводить полный запрет на покупку, продажу или использование таких автомобилей.

«Акцент планируется сделать на проведении соответствующей просветительской работы с водителями автомобилей данной категории», — отметила Волк.

Это значит, что главная задача — не запретить, а адаптировать и водителей, и инфраструктуру к особенностям правого руля.

Почему правый руль считают опасным

Мнение о повышенной опасности «праворулек» подкрепляется несколькими аргументами.

Во-первых, это проблема с фарами. На автомобилях, предназначенных для Японии, световой пучок фар настроен на левостороннее движение — он лучше освещает обочину слева. При езде по российским дорогам это приводит к тому, что фары могут слепить водителей встречных машин.

По российским правилам, чтобы пройти техосмотр, фары нужно перенастроить. Но, как рассказывают эксперты, эту проблему часто обходят с помощью фейковых сертификатов, что создает реальную угрозу на дорогах.

Во-вторых, обзорность при обгоне на узких загородных трассах у праворульной машины хуже. Водителю сложнее оценить ситуацию на встречной полосе, прежде чем начать маневр. В западных регионах России, где широкие многополосные трассы, эта проблема не так заметна. Но на Дальнем Востоке, где много узких дорог, каждый обгон – риск.

Почему праворульные машины популярны

Несмотря на споры о безопасности, праворульные автомобили пользуются в России стабильно высоким спросом. По данным агентства «Автостат», на начало 2025 года в стране было зарегистрировано почти 3,9 миллиона таких машин. Абсолютный лидер по их количеству — Дальний Восток, где 7 из 10 автомобилей — с правым рулем.

Правый руль с пробегом сегодня — самый выгодный вариант покупки. Этот сегмент — основной конкурент продукции АВТОВАЗа. Сибирь и Дальний Восток традиционно голосуют рублем за правый руль.

Главные причины популярности — цена, качество и доступность. Одна и та же модель японского автомобиля (например, Toyota или Honda) в праворульном исполнении будет стоить значительно дешевле своего «леворульного» аналога, поставляемого в дилерские центры. Японские машины известны своей надежностью, устойчивостью к суровому климату и большим выбором недорогих запчастей.

Для многих жителей Дальнего Востока и Сибири поездка во Владивосток за праворульным автомобилем до сих пор остается самым экономичным способом приобрести хорошую машину.

Какие ограничения на праворульные автомобили уже действуют

Полный запрет на правый руль — это крайняя мера, и к ней пока не прибегают. Однако некоторые ограничения уже введены.

С 2020 года в Россию запрещен ввоз праворульных автобусов и микроавтобусов.

в Россию запрещен ввоз праворульных автобусов и микроавтобусов. С 2021 года усложнилась процедура ввоза легковых «праворулек». Теперь для каждой машины нужно получать специальный сертификат безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Это подтверждает, что автомобиль соответствует российским требованиям (имеет правильную светотехнику, системы безопасности и т.д.).

усложнилась процедура ввоза легковых «праворулек». Теперь для каждой машины нужно получать специальный сертификат безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Это подтверждает, что автомобиль соответствует российским требованиям (имеет правильную светотехнику, системы безопасности и т.д.). В 2024 году запретили групповое оформление таких сертификатов. Теперь каждую машину проверяют индивидуально, что увеличило стоимость и время процедуры.

Эти меры показывают, что государство движется по пути не запрета, а ужесточения контроля за безопасностью ввозимых автомобилей.

Что ждет правый руль в будущем

Никита Колесников, представитель японской экспортной компании HSS на территории РФ:

— Вероятнее всего, полного запрета на уже ввезенные и зарегистрированные «праворульки» ждать не стоит. Это вызвало бы огромный социальный резонанс, особенно в восточных регионах страны.

Скорее всего, власти будут действовать другими методами. Например, могут еще больше повысить таможенные платежи и утилизационный сбор для физических лиц, ввозящих такие машины. Это сделает покупку менее выгодной и постепенно сократит количество новых «праворулек» на дорогах.

Фактически, рынок может быть постепенно сужен экономическими методами. Власти могут создать условия, при которых автомобили с правым рулем будет невыгодно ввозить. Делается это достаточно просто: с помощью повышения сборов.

Таким образом, владельцам праворульных автомобилей можно не переживать — их машины никто не заберет. Но тем, кто только планирует покупку, стоит внимательно следить за новыми инициативами правительства, которые могут сделать эксплуатацию «праворулек» дороже или сложнее. В ближайшие годы ситуация кардинально не изменится, а главным трендом станет не запрет, а адаптация.

