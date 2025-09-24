«Праворульки» хотят запретить — что будет дальше?

МВД выступило против ограничения эксплуатации праворульных машин

Никаких ограничений в эксплуатации автомобилей с правым расположением руля не планируется, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Заявление сделано на фоне последних новостей о вероятных обременениях владельцев «правого руля», вроде повышенного утильсбора, приостановки ввоза и поэтапной замены. МВД России такие инициативы не выдвигало и не поддерживает, подчеркнула Волк. Она отметила, что в 2024 году лишь удельный вес числа погибших в ДТП с участием праворульных автомобилей составил около 12% от общего числа аварий со смертельными исходами.

Вместо каких-либо ограничительных мер министерство планирует оценить риски, связанные со спецификой конструкции «правого руля» – и выработать меры по инструктажу водителей и адаптации дорожной инфраструктуры.

Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ:

«Изучение возможностей обеспечения безопасности при эксплуатации праворульных автомобилей предусмотрено в проекте новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения. При этом планируется оценить риски, обусловленные, например, особенностями расположения механизмов управления и настройками внешних световых приборов в таких автомобилях.

Предстоит выработать конкретные меры, включающие в том числе проведение соответствующей просветительской работы с водителями и совершенствование качества их подготовки. Эти меры направлены на повышение безопасности при управлении праворульным транспортом, а также выработку механизмов взаимной адаптации таких автомобилей и дорожной инфраструктуры. Ни о каких запретах в этой сфере в проекте Стратегии речи не идет.

МВД России выступает категорически против каких-либо ограничений в эксплуатации праворульных автомобилей. Никаких проектов нормативных правовых актов в этой сфере в настоящее время ведомством не разрабатывается и не планируется».

Напомним, в начале текущей недели председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с инициативой принять меры для стимулирования замены праворульных автомобилей в России.

В ответ на это член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков предложил «не трогать эту проблему» ввиду большой популярности этих машин в Сибири и на Дальнем Востоке.