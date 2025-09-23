#
Разборка неделиЖурнал на домСкидки на автоГид по запчастямС пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новая Лада Искра — как ее собирают на бывшем заводе Nissan
23 сентября
Новая Лада Искра — как ее собирают на бывшем заводе Nissan
На «Автозаводе Санкт-Петербург» (бывший Nissan)...
Eonyx M2
23 сентября
От 840 тысяч рублей: в продажу вышли новые отечественные автомобили
В России начались продажи электромобилей Eonyx...
Утильсбор
23 сентября
Этим авто не грозит подорожание после роста утильсбора
Эксперт Виноградова: Цены на семейные авто мало...

В Госдуме призвали «не трогать» праворульные машины

Николай Новичков: Ничего страшного в праворульных автомобилях нет

На фоне обострившейся дискуссии о запрете праворульных автомобилей в России по теме высказался член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»
«Я бы, честно говоря, не трогал эту проблему по той простой причине, что для многих регионов Сибири и Дальнего Востока праворульные машины являются частью повседневной жизни. Давайте оставим людей в покое. Пусть ездят и зарабатывают деньги, (…) возят свои семьи, ездят на работу, на отдых. Ничего страшного с праворульными машинами, на мой взгляд, нет», – сказал Новичков.

Депутат напомнил, что при обсуждении возможного отказа от машин с правым расположением руля «всегда возникает социальная напряженность в регионах Сибири и Дальнего Востока», при этом об исследованиях, подтверждающих опасность «праворулек», ничего неизвестно.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Парламентарий также отметил, что в России развивается собственный автопром, производящий автомобили с левым расположением руля – соответственно, со временем проблемы «просто не будет по факту».

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash
Количество просмотров 19
23.09.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0