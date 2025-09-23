В Госдуме призвали «не трогать» праворульные машины

Николай Новичков: Ничего страшного в праворульных автомобилях нет

На фоне обострившейся дискуссии о запрете праворульных автомобилей в России по теме высказался член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков.

«Я бы, честно говоря, не трогал эту проблему по той простой причине, что для многих регионов Сибири и Дальнего Востока праворульные машины являются частью повседневной жизни. Давайте оставим людей в покое. Пусть ездят и зарабатывают деньги, (…) возят свои семьи, ездят на работу, на отдых. Ничего страшного с праворульными машинами, на мой взгляд, нет», – сказал Новичков.

Депутат напомнил, что при обсуждении возможного отказа от машин с правым расположением руля «всегда возникает социальная напряженность в регионах Сибири и Дальнего Востока», при этом об исследованиях, подтверждающих опасность «праворулек», ничего неизвестно.

Парламентарий также отметил, что в России развивается собственный автопром, производящий автомобили с левым расположением руля – соответственно, со временем проблемы «просто не будет по факту».