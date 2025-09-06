Запретят ли праворульные автомобили на Дальнем Востоке? Вот, что говорит эксперт

Сергей Целиков: запрет праворульных автомобилей на Дальнем Востоке невозможен

На данный момент введение запрета на праворульные автомобили в Дальневосточном регионе представляется невозможным, так как около 90% населения пользуется именно такими транспортными средствами.

Об этом сообщил Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат», накануне Восточного экономического форума.

«В текущей ситуации, я считаю, запрет практически невозможен из-за массового использования этих машин. Думаю, что не использовать их невозможно. Весь Дальний Восток ездит на "правом руле": порядка 90% жителей региона используют такие автомобили, и запрет на такую технику может привести к настоящему коллапсу и росту социальной напряженности», – сказал он.

Целиков добавил, что для подержанных японских автомобилей в этом регионе сейчас нет достойной альтернативы, особенно в аналогичном ценовом сегменте. Он также добавил, что в настоящее время чаще всего импортируют автомобили возрастом 5-7 лет, стоимость которых составляет около 1,2-1,5 млн рублей, и они могут служить еще 10-15 лет на российских дорогах.