Новый чешский кроссовер обошел по цене одноклассников от Geely и Tenet

В РФ появились Skoda Kamiq из Китая с ценой от 1,8 млн рублей

В России продают новые Skoda Kamiq, но не европейские, а в специальной версии, собранной в Китае на мощностях SAIC Volkswagen.

Главная интрига – в цене: базовая комплектация Comfort с климат-контролем и мультирулем обойдется покупателю всего в 1,8 млн рублей при заказе под ключ во Владивостоке. Это делает модель заметно доступнее прямых конкурентов: для сравнения, за Geely Cityray сейчас просят от 2,87 млн, а калужский Tenet T4L стартует с отметки 2,28 млн рублей.

Skoda Kamiq

Технически автомобиль не имеет ничего общего с одноименной европейской моделью. Это отдельная разработка для КНР: машина крупнее (4390 мм в длину) и оснащена исключительно 1,5-литровым 110-сильным атмосферным мотором, который хорошо знаком российским водителям по агрегатам Polo и Rapid. В паре с двигателем работает надежный шестиступенчатый автомат, а привод – только передний.

Skoda Kamiq

Цены на автомобиль сильно варьируются в зависимости от города и насыщенности опциями. Если в Кемерово за 1,87 млн предлагают версию без климата и кнопки запуска, то в Казани и Петербурге за комплектацию с кожаным салоном просят уже 2-2,045 млн рублей.

Самые высокие ценники зафиксированы в Брянске и Воронеже, где они достигают 2,5-2,85 млн рублей. Всего на площадках объявлений насчитывается около полусотни таких автомобилей, часть из них доступна сразу из наличия в Краснодаре, Сочи и Москве.

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