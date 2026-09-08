Будет ли новая Fabia? Есть мысли по этому поводу

Глава Skoda Клаус Целльмер намекнул на появление новой Skoda Fabia

Слухи о смерти Fabia, похоже, были преувеличены, поскольку у генерального директора компании другие планы.

Группа Volkswagen вступает в «самую стратегически глубокую трансформацию» в своей истории, готовясь сократить 50 000 рабочих мест, закрыть несколько заводов и урезать свой модельный ряд на 50%. Сокращения будут серьезными и в конечном итоге могут привести к постепенному отказу от бренда Seat.

У Skoda дела обстоят лучше, но бренд не избежит потерь: несколько моделей пойдут под «нож».

Однако недавно генеральный директор Skoda Клаус Целльмер заявил, что производство Fabia, Kamiq и Scala продолжится и в 2030-х годах. Хотя в конечном итоге они «будут постепенно сняты с производства».

Интересно, что они могут не исчезнуть полностью, поскольку руководитель сообщил: «нам нужны замены для них, например, электрическая версия Fabia на аккумуляторах».

Это несколько удивительно, поскольку более ранние заявления позволяли предположить, что Fabia обречена.

Целльнер отметил, что текущая Fabia по-прежнему пользуется «очень высоким спросом». Это мягко сказано, поскольку компания продала около 61 900 единиц в первом полугодии. Это на 2,5% больше, чем год назад, и означает, что Fabia стала четвертой самой продаваемой моделью бренда после Octavia (96 500), Kodiaq (74 600) и Kamiq (65 400).

Целльнер добавил, что Fabia «должна быть заменена в нашем портфеле», поскольку компании нужен доступный входной билет в бренд.

«Это похоже на лестницу: вы входите на определенном уровне, и если вы слишком сильно поднимете первую ступеньку, вы никого не заведете в свой дом. Вот почему нам придется найти электрическую версию Fabia на аккумуляторах».

Хотя всё еще находится на стадии планирования, Целльнер предположил, что нынешние Fabia, Kamiq и Scala могут продержаться вплоть до 2034 года. Затем модели с двигателями внутреннего сгорания могут быть поэтапно сняты с производства в рамках перехода Европейского союза к более экологичным транспортным средствам в 2035 году.

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