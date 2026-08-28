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Машины известных брендов — откуда они к нам едут? (вы угадали, но не совсем)

Целиков: большая часть автомобилей глобальных брендов поступают в Россию из Китая

Руководитель «Автостата» Сергей Целиков опубликовал статистику зарегистрированных в РФ новых авто глобальных брендов в привязке к стране-производителю.

Выяснилось, что из 101,3 тысяч машин, вставших на учет в первые семь месяцев 2026 года, почти 67 тысяч приехали к нам из Китая. То есть 2/3 машин глобальных брендов – китайской сборки. Автор представил выборку по маркам, текущий объем продаж которых в России составил более 3 тысяч единиц. Тройку самых «китаезированных» производителей в нашей стране составили Skoda, Volkswagen и Nissan.

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Доля китайской сборки в поставляемых в РФ машинах, январь-июль 2026:

  • Nissan (4276 машин) – 97%
  • Volkswagen (6059) – 96%
  • Skoda (3130) – 95%
  • Mazda (14821) – 94%
  • Toyota (20356) – 89%
  • Audi (7135) – 85%
  • Kia – 66%
  • Hyundai – 46%
  • BMW – 44%
  • Honda – 42%

Резким исключением из этого списка выглядит Mercedes-Benz: из 6059 машин, реализованных в России в 2026 году, шильдик «Made in China» имеют всего лишь 5%.

Ранее «За рулем» рассказал про самые популярные в РФ электромобили – популярность этого транспорта скакнула вверх.

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Источник:  Сергей Целиков – Автостат
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