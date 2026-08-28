Машины известных брендов — откуда они к нам едут? (вы угадали, но не совсем)
Целиков: большая часть автомобилей глобальных брендов поступают в Россию из Китая
Руководитель «Автостата» Сергей Целиков опубликовал статистику зарегистрированных в РФ новых авто глобальных брендов в привязке к стране-производителю.
Выяснилось, что из 101,3 тысяч машин, вставших на учет в первые семь месяцев 2026 года, почти 67 тысяч приехали к нам из Китая. То есть 2/3 машин глобальных брендов – китайской сборки. Автор представил выборку по маркам, текущий объем продаж которых в России составил более 3 тысяч единиц. Тройку самых «китаезированных» производителей в нашей стране составили Skoda, Volkswagen и Nissan.
Доля китайской сборки в поставляемых в РФ машинах, январь-июль 2026:
- Nissan (4276 машин) – 97%
- Volkswagen (6059) – 96%
- Skoda (3130) – 95%
- Mazda (14821) – 94%
- Toyota (20356) – 89%
- Audi (7135) – 85%
- Kia – 66%
- Hyundai – 46%
- BMW – 44%
- Honda – 42%
Резким исключением из этого списка выглядит Mercedes-Benz: из 6059 машин, реализованных в России в 2026 году, шильдик «Made in China» имеют всего лишь 5%.
Ранее «За рулем» рассказал про самые популярные в РФ электромобили – популярность этого транспорта скакнула вверх.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Сергей Целиков – Автостат