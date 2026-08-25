В РФ взлетела популярность электрокаров — вот самые ходовые модели

Сергей Целиков, Автостат: импорт электромобилей в июле вырос на 116,5%

Только за июль 2026 года в Россию было ввезено 1210 новых электромобилей, сообщает руководитель «Автостата» Сергей Целиков.

Это почти столько же, сколько попало в страну в предыдущие шесть месяцев (1488 единиц), и на 116,5% больше, чем в июле 2025-го. Более половины всех поставок приходится на две модели Avatr, однако цена на них довольно высока (от 6,65 млн рублей), и топ-3 замкнул электромобиль более доступного ценового сегмента – «параллельный» Changan Qiyuan Q05, который разошелся в количестве 267 экземпляров.

Самые популярные импортные электромобили в РФ, июль 2026:

Avatr 11 – 343 шт.

Avatr 12 – 305 шт.

Changan Qiyuan Q05 – 267 шт.

Toyota BZ3 – 82 шт.

GAC Aion V – 57 шт.

BYD Yuan – 28 шт.

GAC Hyptec HT – 20 шт.

BYD Dolphin – 13 шт.

Zeekr 001 – 8 шт.

Xiaomi YU7 – 7 шт.

Эксперт отмечает, что при всем повышенном интересе к «электричкам», суммарный объем их импорта в РФ за семь месяцев 2026 года составил 2698 авто, не дотянув 11,3% до прошлогоднего показателя. Впрочем, рынок определенно будет перекраиваться: если взглянуть на июльский рейтинг, то есть еще одна тенденция: рост популярности компактного электроседана Toyota BZ3.

Ранее «За рулем» рассказал, что еще одна «параллельная» электрическая Toyota выходит на рынок РФ.