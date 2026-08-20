Ввоз легковых машин из Китая в Россию резко вырос

«Автостат»: ввоз новых легковых машин из КНР в Россию в июле вырос на 63%

Согласно данным China Passenger Car Association (CPCA), экспорт легковых автомобилей из Китая в июле вырос на 88% — до 923 тысяч единиц. Наибольший прирост (+148%) обеспечили автомобили на новых источниках энергии (NEV) — 550 тыс штук. В первую очередь это подключаемые гибриды и чистые электромобили. Об этом рассказал глава «Автостата» Сергей Целиков. За первые семь месяцев текущего года Китай экспортировал более 6 миллионов легковых машин – рост на 72%. По данным « Автостата», в июле импортеры ввезли в Россию напрямую из Китая 32,7 тысячи новых легковушек – на 63% больше, чем в июле прошлого года.

Если взять январь-июль целиком, объем китайского экспорта на российский рынок прибавил 21%, достигнув 161,2 тысячи штук.

Эксперт добавляет: «Более четверти поставок новых легковых автомобилей напрямую из Китая обеспечивают физлица. Кроме того, существует транзитный ввоз автомобилей, собранных в том числе в Китае, через Киргизию».

О слабых местах одного из самых популярных китайских кроссоверов российской сборки «За рулем» уже рассказывал.

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