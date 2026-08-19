Популярный кроссовер нашей сборки от 1,25 млн: какие слабости?
Когда летом 2019 года Haval F7 появился, многие отнеслись к нему настороженно. А что показало время?
На конвейер завода под Тулой Haval F7 встал еще не остывшей новинкой: в китайском Тяньцзине он начал выпускаться с 2018 года. Помимо обычной пятидверки производилась и версия Haval F7х в формате купе-кроссовера.
- Из двух турбо-«четверок» популярнее двухлитровый мотор GW4С20NT (190 л. с.). Младший 1.5 GW4B15 (150 л. с.) после рестайлинга 2020 года при сохранении объема и мощности расширил индекс до GW4B15А.
- Полный привод с подключением задней оси электронно-управляемой муфтой опционален с обоими моторами. А вот семиступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями GWM 7DCT450 (он же 7DCT1) безальтернативен.
- Конструкция подвески без сюрпризов: McPherson спереди и многорычажка сзади.
Рестайлинг 2022 года особых новшеств не добавил – в основном освежился дизайн и расширился набор опций.
Кузов и подвеска
Салон
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Двигатели
Жалобы на масложор – общая тема для обоих моторов, особенно для 2.0. Причина – нагар после 100 тысяч км. Прочищать вентиляцию картерных газов лучше регулярно. И не экономить на бензине: производитель допускает АИ‑92, но лучше не надо.
Дорогие форсунки и насос высокого давления тоже предпочитают качественное топливо.
У машин 2019–2021 годов выпуска в морозы могла нарушиться герметичность топливной системы – вплоть до возгорания. Топливные трубки меняли по отзывной.
После 120–150 тысяч км может подрастянуться цепь привода ГРМ. Первые симптомы – лишние звуки при холодном запуске, при существенном износе – нестабильная работа мотора.
Мотор 1.5 с алюминиевым блоком, цепью в приводе ГРМ, двумя фазовращателями и гидрокомпенсаторами в клапанном механизме имеет ресурс около 250 тысяч км.
Через 70–80 тысяч км может подклинивать термостат. И не факт, что новый прослужит столько же – поступающие в запчасти термостаты часто выдерживают не более 50 тысяч км.
У этой турбо-«четверки» может деформироваться крыльчатка турбокомпрессора, о чем свидетельствует возникающий под капотом забавный посвист. В ходе отзывной кампании в системе меняли три патрубка.
Единичные гарантийные случаи, но на небольших пробегах – из-за прокладки ГБЦ и дроссельной заслонки.
Турбомотор 2.0 с чугунным блоком и цепью в приводе ГРМ, двумя фазовращателями, гидрокомпенсаторами имеет ресурс около 300 тысяч км. Известны случаи подклинивания масляного насоса после 180 тысяч км и поломки теплообменника, который расположен рядом с масляным фильтром под впускным коллектором. Его просто разрывало по швам.
Не отличаются долговечностью балансирные валы и муфты фазорегуляторов, о проблемах с которыми подскажет стук из моторного отсека. Всё это нередко случалось уже на небольших пробегах 20–50 тысяч км и чинилось по гарантии.
Коробка передач
Робот от китайской компании Hycet Transmission может начать пинаться на пробеге 50–80 тысяч км. Лечится адаптацией сцеплений с обновлением прошивки блока управления.
Сцепления, редуктор и мехатроника живут в одной масляной ванне. Блок мехатроники BorgWarner или Hycet – как у классического автомата: с гидроплитой, соленоидами, платой и датчиками. Продукты износа для него – абразив. Масло лучше менять каждые 30–40 тысяч км, а не по регламенту. Сцепления BorgWarner способны отработать 150–180 тысяч км.
Итог
Haval F7 – не худший выбор среди китайских одноклассников. Техническая конфигурация особой роли не играет, а вот возраст лучше выбирать поменьше, с большим числом вылеченных детских болезней.
Благодарим дилера Pango Центр Измайлово за предоставленный автомобиль.
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