Популярный кроссовер нашей сборки от 1,25 млн: какие слабости?

Haval F7/F7х 1-го поколения: типичные неисправности

Когда летом 2019 года Haval F7 появился, многие отнеслись к нему настороженно. А что показало время?

На конвейер завода под Тулой Haval F7 встал еще не остывшей новинкой: в китайском Тяньцзине он начал выпускаться с 2018 года. Помимо обычной пятидверки производилась и версия Haval F7х в формате купе-кроссовера.

Из двух турбо-«четверок» популярнее двухлитровый мотор GW4С20NT (190 л. с.). Младший 1.5 GW4B15 (150 л. с.) после рестайлинга 2020 года при сохранении объема и мощности расширил индекс до GW4B15А.

Полный привод с подключением задней оси электронно-управляемой муфтой опционален с обоими моторами. А вот семиступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями GWM 7DCT450 (он же 7DCT1) безальтернативен.

Конструкция подвески без сюрпризов: McPherson спереди и многорычажка сзади.

Рестайлинг 2022 года особых новшеств не добавил – в основном освежился дизайн и расширился набор опций.

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Кузов и подвеска

С внешними панелями всё благополучно. Лакокрасочное покрытие не самое прочное, но и не самое тонкое, более 100 мкм. Сколы появляются, но ржавчина не торопится: оцинковано всё, кроме крыши (на F7x защищена и она). Корродирующий минусовой провод аккумулятора может давать ошибки по коробке передач и другим системам.

Снизу достаточно пластизоля, но мало экранов.

В задней многорычажной подвеске амортизаторы, как правило, служат около 100 тысяч км. Обычно одновременно меняют и ступичные подшипники. Подвижные сочленения рычагов слабо поддаются статистике – могут отслужить два-три сезона, а могут выдержать и более 100–130 тысяч км. Подвеска на ровном асфальте ведет себя прилично, но на многих наших дорогах изнашивается довольно быстро. При этом оригинальные запчасти не всегда долговечнее аналогов. Стойки стабилизатора живут 50–80 тысяч км, втулки – до 120–160 тысяч. Передние амортизаторы часто текут на 80–110 тысяч км. Типичный срок службы шаровых опор – 90–120 тысяч км. Уставшие проявляются стуком при проезде неровностей, а меняются легко – они прикручены к стальным рычагам.

Электроручник чаще сбоит по причинам не агрегатного, а программного характера. Тормозные колодки спереди стираются за 20–50 тысяч км, сзади – за 30–80 тысяч. Диски нередко ведет от перегрева – проточка помогает ненадолго.

Капля масла на асфальте после ночной стоянки – повод заглянуть под машину, а не надеяться, что проблема исчезнет сама собой. После 70–90 тысяч км нередко начинает потеть сальник заднего редуктора. Подвесной подшипник карданного вала может загудеть через 30–40 тысяч км, что немудрено – он расположен открыто и не защищен от попадания грязи. Официально меняется только в сборе с валом, но в специализированных мастерских сменят и отдельно.

Хром внешней отделки через пару-тройку лет начинает мутнеть и вздуваться.

Муфта подключения задней оси при отсутствии проблем с проводкой о себе напоминает редко. Рулевая рейка с электроусилителем достаточно долговечна – ее ресурс достигает 120 тысяч км. Рулевые наконечники иногда служат всего 25–30 тысяч км, но чаще выдерживают до 100 тысяч км.

В местах сварки на днище после 5 лет следы коррозии могут пробиваться и через пластизоль. В скрытых полостях ржавчина развивается незаметно, но уверенно. Дополнительная антикоррозионная обработка обязательна.

Нарушение влагой работы разъемов за облицовкой заднего бампера – вопрос времени.

Сопряжение деталей местами исполнено странно (на фото соединение передней части лонжерона). Коррозия обоих подрамников начинается со сварных швов.

Салон

Бортовые часы отстают неизлечимо – сверяйтесь по телефону.

Салон собран довольно аккуратно, материалы по большей части практичные и немаркие. «Сверчки» активнее размножаются после 50–80 тысяч км.

Даже самые ходовые кнопки на различных элементах управления быстро не затираются. Обшивка рулевого колеса демонстрирует не чудеса долгожительства, а следы износа через 100 тысяч км.

Кресла теряют форму довольно быстро – набивка не особо могуча. На экокоже через 2–3 года появляются потертости и заломы. Пластиковый селектор робота практичен.

На машинах 2022–2023 годов выпуска по отзывной меняли разъем под водительским сиденьем из-за риска короткого замыкания от попадания влаги.

Двигатели

Жалобы на масложор – общая тема для обоих моторов, особенно для 2.0. Причина – нагар после 100 тысяч км. Прочищать вентиляцию картерных газов лучше регулярно. И не экономить на бензине: производитель допускает АИ‑92, но лучше не надо.

Дорогие форсунки и насос высокого давления тоже предпочитают качественное топливо.

У машин 2019–2021 годов выпуска в морозы могла нарушиться герметичность топливной системы – вплоть до возгорания. Топливные трубки меняли по отзывной.

После 120–150 тысяч км может подрастянуться цепь привода ГРМ. Первые симптомы – лишние звуки при холодном запуске, при существенном износе – нестабильная работа мотора.

Мотор 1.5 с алюминиевым блоком, цепью в приводе ГРМ, двумя фазовращателями и гидрокомпенсаторами в клапанном механизме имеет ресурс около 250 тысяч км.

Через 70–80 тысяч км может подклинивать термостат. И не факт, что новый прослужит столько же – поступающие в запчасти термостаты часто выдерживают не более 50 тысяч км.

У этой турбо-«четверки» может деформироваться крыльчатка турбокомпрессора, о чем свидетельствует возникающий под капотом забавный посвист. В ходе отзывной кампании в системе меняли три патрубка.

Единичные гарантийные случаи, но на небольших пробегах – из-за прокладки ГБЦ и дроссельной заслонки.

Турбомотор 2.0 с чугунным блоком и цепью в приводе ГРМ, двумя фазовращателями, гидрокомпенсаторами имеет ресурс около 300 тысяч км. Известны случаи подклинивания масляного насоса после 180 тысяч км и поломки теплообменника, который расположен рядом с масляным фильтром под впускным коллектором. Его просто разрывало по швам.

Не отличаются долговечностью балансирные валы и муфты фазорегуляторов, о проблемах с которыми подскажет стук из моторного отсека. Всё это нередко случалось уже на небольших пробегах 20–50 тысяч км и чинилось по гарантии.

Коробка передач

Робот от китайской компании Hycet Transmission может начать пинаться на пробеге 50–80 тысяч км. Лечится адаптацией сцеплений с обновлением прошивки блока управления.

Сцепления, редуктор и мехатроника живут в одной масляной ванне. Блок мехатроники BorgWarner или Hycet – как у классического автомата: с гидроплитой, соленоидами, платой и датчиками. Продукты износа для него – абразив. Масло лучше менять каждые 30–40 тысяч км, а не по регламенту. Сцепления BorgWarner способны отработать 150–180 тысяч км.

Итог

Haval F7 – не худший выбор среди китайских одноклассников. Техническая конфигурация особой роли не играет, а вот возраст лучше выбирать поменьше, с большим числом вылеченных детских болезней.

Благодарим дилера Pango Центр Измайлово за предоставленный автомобиль.

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