Сергей Целиков: BMW и VW делят лидерство, а «французы» уступили даже Lamborghini

Российский авторынок переживает настоящий ренессанс европейских марок.

За первые 7 месяцев текущего года дилеры реализовали 38,3 тысячи новых легковых автомобилей из Европы, что на 89% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Практически всю кассу сделали гиганты немецкого автопрома: почти половина продаж (свыше 45%) распределилась между BMW с результатом 22,9% и Volkswagen с долей 22,8%. Вместе с Audi, Mercedes-Benz и Skoda они сформировали «золотую пятерку», которая аккумулировала почти 90% всех продаж «европейцев».

В количественном выражении лидером стал BMW с показателем 8779 штук, однако Volkswagen практически дышит в спину, имея 8733 автомобиля и фантастический прирост в 258%.

Третий номер – Audi, которая взлетела на 438% до 7135 машин. А вот для французских брендов ситуация сложилась драматично: продажи Citroen упали до смешных 85 экземпляров, а Peugeot и вовсе разошелся тиражом в 21 авто. Это даже меньше, чем у Bentley (124 шт) и Lamborghini (120 шт), что делает французов аутсайдерами на фоне общего бума.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!