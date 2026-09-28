Audi установила новый рекорд по запасу хода среди электрокаров

Audi A6 e-tron проехала 1338 км на одном заряде и установила новый рекорд

Audi A6 Sportback e-tron проехала 1338 км на одном заряде батареи – это новый рекорд по запасу хода среди электромобилей. За рулем находился Мико Марчик, чемпион Европы по ралли.

Насколько результат впечатляет, видно из паспортных данных самой модели: в смешанном цикле заявлено от 681 до 776 километров. На деле вышло почти вдвое больше.

Маршрут и условия рекордного заезда

По словам Марчика, никаких закрытых полигонов не было – ехать пришлось по дорогам общего пользования. Причем многие отрезки выпали на часы пик.

Стартовал он в Закопане. Дальше маршрут шел через Краков, Сандомир, Пулавы, Варшаву, Плоцк, Влоцлавек, Торунь, Грудзендз и окрестности Трехградья. Добравшись до польского Хеля, гонщик развернулся и поехал обратно по тому же пути.

Машина, на которой установлен рекорд, – это A6 Sportback e-tron Performance с единственным электромотором на задней оси. Мощность – 362 л.с., крутящий момент – 565 Н·м, разгон до 100 км/ч занимает 5,4 секунды, а максимальная скорость достигает 210 км/ч.

О том, как в Европе покупатели массово пересаживаются на электрокары, «За рулем» уже рассказывал.

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