В Европе покупатели массово пересаживаются на гибриды и электрокары

ACEA: продажи автомобилей с традиционными ДВС упали в Европе

Европейский рынок новых легковушек в августе 2026 года вновь пошел вверх. Драйвером остаются электрифицированные модели – именно они вытянули продажи, пока бензин и дизель теряли покупателей стремительно. Об этом 24 сентября написал Reuters, опираясь на статистику Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Всего за август в странах ЕС зарегистрировали 832,6 тыс. новых автомобилей – на 5,3% больше, чем год назад. Электромобили прибавили сразу 52,2%, подключаемые гибриды – 13,5%, а обычные гибриды – 3,4%. В сумме на такие машины пришлось свыше 73% рынка.

А что же традиционные двигатели внутреннего сгорания? Тут картина обратная: регистрации бензиновых машин просели на 23,5%, дизельных – на 23,1%.

У крупных европейских игроков дела идут по-разному. Renault потерял 4,4% регистраций, Volkswagen – 3,6%, зато концерн Stellantis прибавил 3,5%. Совокупная доля этой тройки, впрочем, уменьшилась – до 49,8% против 52% годом ранее.

Китайские производители, напротив, наращивают присутствие. Показатели BYD, Chery и Leapmotor выросли почти в два-три раза, Geely и SAIC – более чем на 25% и 32% соответственно. Доля китайских брендов на европейском рынке поднялась до 11,3%, тогда как год назад составляла 7,1%.

О том, что электромобили набирают популярность и в России, «За рулем» уже рассказывал на примере Evolute.

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