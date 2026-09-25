Evolute впервые вошел в топ-10 марок российского авторынка

«Автостат»: с 14 по 20 сентября в России продали 503 новых автомобиля Evolute

По итогам 38-й недели (с 14 по 20 сентября) 2026 года в России было реализовано 503 новых автомобиля Evolute. Как сообщают эксперты агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК», достигнутый результат позволил этому отечественному бренду впервые попасть в топ-10 самых популярных на рынке РФ. Если рассматривать марочный рейтинг за указанный период, то по итогам минувшей недели здесь традиционно первенствует российская Lada, показатель которой составил 6723 реализованных экземпляра. Второе место занимает китайский бренд Haval (2971 шт.), а третье — отечественный Tenet (2739 шт.).

На четвертой позиции находится китайская марка Geely с результатом в 1463 единицы. Отметку в 1 тысячу проданных машин также преодолели китайский Changan и белорусский Belgee (1386 и 1063 шт. соответственно). Далее следуют японские Toyota (749 шт.) и Mazda (703 шт.), а также китайский Jetour (681 шт.). Последним в топ-10 финиширует уже упомянутый российский Evolute (503 шт.). Всего же за 38-ю неделю нынешнего года в нашей стране было продано 26 219 новых легковых автомобилей. Это на 3,4% больше, чем неделей ранее, но на 1,8% ниже показателя годичной давности.

О том, как китайские бренды наращивают долю на российском рынке, «За рулем» уже рассказывал.

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