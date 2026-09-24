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Китайский автомобильный бум: поставки новых машин из КНР продолжают расти

CAAM: экспорт новых автомобилей из Китая за 8 месяцев вырос на 67%

Поставки новых машин из КНР на зарубежные рынки за первые восемь месяцев увеличились на 67% относительно того же периода годом ранее. Такие цифры приводит Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM). Всего за этот срок за границу ушло 7,15 миллиона автомобилей.

Особенно впечатляющим оказался рост экспорта электромобилей и подключаемых гибридов (NEV), который составил 124%, достигнув 3,43 миллиона единиц. В то же время продажи машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) выросли на 35%, до 3,72 миллиона машин.

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Россия в этой истории, кстати, не сторонний наблюдатель – китайский автобум страна уже ощутила на себе.

О том, как китайские кроссоверы чувствуют себя на российских дорогах, «За рулем» уже рассказывал на примере обновленного Haval Jolion.

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Источник:  Российская газета
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