Китайский автомобильный бум: поставки новых машин из КНР продолжают расти
Поставки новых машин из КНР на зарубежные рынки за первые восемь месяцев увеличились на 67% относительно того же периода годом ранее. Такие цифры приводит Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM). Всего за этот срок за границу ушло 7,15 миллиона автомобилей.
Особенно впечатляющим оказался рост экспорта электромобилей и подключаемых гибридов (NEV), который составил 124%, достигнув 3,43 миллиона единиц. В то же время продажи машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) выросли на 35%, до 3,72 миллиона машин.
Россия в этой истории, кстати, не сторонний наблюдатель – китайский автобум страна уже ощутила на себе.
О том, как китайские кроссоверы чувствуют себя на российских дорогах, «За рулем» уже рассказывал на примере обновленного Haval Jolion.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» можно читать и в Телеграм