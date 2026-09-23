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Обновленный Haval Jolion: проверен путешествием выходного дня

Модернизированный кроссовер Haval Jolion привез нас в дальние края Подмосковья

Через пять лет после дебюта в России Haval Jolion обновился уже во второй раз. Как и предыдущая модернизация, нынешняя проведена с учетом мнений владельцев и опыта эксплуатации модели в наших условиях. Мы решили оценить новшества в небольшом путешествии.

Обновленный Haval Jolion: проверен путешествием выходного дня

В ходе недавней модернизации двигатель полноприводной версии сменил индекс с 4B15D на 4B15L. Мощность осталась прежней, 150 л. с., так что платить больший транспортный налог не придется. А вот крутящий момент прибавил с 230 до 270 Н·м. На узких загородных дорогах прибавку чувствуешь сразу: обгоны даются намного увереннее. Haval Jolion стал шустрее и при старте с места, и на трассовых скоростях. Время разгона до сотни сократилось с 9,8 до 9,1 секунды.

Особенно рьяно кроссовер набирает скорость в спортивном ездовом режиме. Для города и повседневной езды он резковат, на широких магистралях особого смысла в нем нет. Зато для быстрых обгонов с выездом на встречную полосу – самое то. С резвым мотором неплохо подружен преселективный робот, быстро отвечающий на нажатие газа сбросом передач.

При обновлении 2024 года Jolion получил высокий спойлер с прорезями для воздушного потока. Есть ощущение, что с ним стало меньше загрязняться заднее стекло.
При обновлении 2024 года Jolion получил высокий спойлер с прорезями для воздушного потока. Есть ощущение, что с ним стало меньше загрязняться заднее стекло.

Даже если ехать активно, Haval Jolion не жаден до топлива. Он без проблем переваривает АИ-92, что в нынешнее время особенно ценно. При размеренной езде по трассе со скоростью 110 км/ч у нас получилось уложиться в 7,3-7,5 л/100 км. На 55-литровом баке можно уверенно проезжать 700 км между АЗС.

Кроссовер не реагирует на колейность и надежно стоит на заданной траектории, даже когда под колесами разбитый или испещренный заплатками асфальт. Поддерживать на таком покрытии высокую скорость позволяет хорошо настроенная подвеска: энергоемкая, упругая и тихая. На полноприводной версии сзади установлена многорычажка, добавляющая машине точности реакций. Не раздражает Jolion и лишним шумом, чем в его классе могут похвастать немногие автомобили. Часть заслуги в этом лежит на породистых шинах Pirelli, входящих в заводскую комплектацию.

На узких дорогах обновленный Jolion во всей красе продемонстрировал улучшенную тягу турбомотора. Настройки подвески позволяют не переживать по поводу качества асфальта.
На узких дорогах обновленный Jolion во всей красе продемонстрировал улучшенную тягу турбомотора. Настройки подвески позволяют не переживать по поводу качества асфальта.

Комплекс систем активной безопасности – элемент топовой комплектации «Техно+». На первых Джолионах алгоритм работы адаптивного круиз-контроля был неоптимальным – в частности, электроника сильно сбрасывала скорость даже в плавных поворотах. Прошивку оперативно поправили, но дальнейшую работу над ней не прекратили. Теперь, по ощущениям, Haval едет под управлением автоматики еще адекватнее. Загородная езда превращается в отдых. Особенно приятен активный «круиз» с удержанием в полосе на однополосных дорогах, где никто не влезает в ряд перед тобой, но и на автомагистрали ехать с ним в удовольствие.

Проекция позволяет меньше отвлекаться от дороги. На нее выводятся и параметры работы систем активной безопасности.
Проекция позволяет меньше отвлекаться от дороги. На нее выводятся и параметры работы систем активной безопасности.

При обновлении Jolion получил руль с более толстым ободом. Вроде бы мелочь, но стоит сравнить его с прежним, как понимаешь – новый удобнее. И хорошо, что не стали гнаться за модой, меняя кнопки на спицах на какие-нибудь сенсорные. К блокам с крупными физическими клавишами быстро привыкаешь и пользуешься в дороге на ощупь.

Полный привод включается в работу с минимальной задержкой. Загородные проселки для Джолиона не преграда.
Полный привод включается в работу с минимальной задержкой. Загородные проселки для Джолиона не преграда.

Переработали и кластер кнопок под центральным дисплеем. На него вместили почти все управление микроклиматом – и еще хватило места на другие функции (аварийную сигнализацию, камеры кругового обзора, автопарковщик). Слева добавили удобную крутилку громкости аудиосистемы. В какой-то момент поймал себя на том, что пользуюсь ею чаще, чем кнопками на руле, хотя они в буквальном смысле прямо под рукой. Значит, доработка правильная и удобная. Из часто используемых функций через общение с сенсорным экраном включается, пожалуй, только обогрев передних сидений.

Плоское днище – плюс на сложном рельефе: нечем зацепиться.
Плоское днище – плюс на сложном рельефе: нечем зацепиться.

Водитель вообще может не снимать руки с руля. С обновлением Jolion обрел фирменного голосового помощника, который управляет практически всеми системами машины. Он понимает несколько сотен команд и работает без доступа к интернету.

Гораздо удобнее организовано пространство на консоли между сиденьями. Джойстик управления коробкой передач сподручнее шайбы: с выбором режима ошибиться невозможно, парковочное положение включается отдельной кнопкой. Вместительная ниша слева одним движением превращается в двойной подстаканник. Мощность беспроводной зарядки смартфона выросла до 50 Вт.

Центральную часть передней панели слегка развернули к водителю. Обилие традиционных кнопок – плюс.
Центральную часть передней панели слегка развернули к водителю. Обилие традиционных кнопок – плюс.
На консоли появились более удобный селектор коробки передач и трансформируемая ниша для мелких вещей.
На консоли появились более удобный селектор коробки передач и трансформируемая ниша для мелких вещей.

Провод не нужен и для подключения к медиасистеме по протоколам Android Auto и Apple CarPlay, они стали беспроводными. Проверил: за несколько часов дороги соединение ни разу не прервалось. Телефон вообще можно не вынимать из кармана. Единожды подключившись по Wi-Fi и Bluetooth, в дальнейшем он будет делать это сам, автоматически.

Задний ряд очень просторный, со всеми удобствами, включая обогрев.
Задний ряд очень просторный, со всеми удобствами, включая обогрев.
После модернизации спереди и сзади появились разноформатные зарядные порты USB-A и USB-С.
После модернизации спереди и сзади появились разноформатные зарядные порты USB-A и USB-С.

Если не хватит объема багажника, у Джолиона есть рейлинги на крыше и подготовка под установку фаркопа в базовой комплектации.
Если не хватит объема багажника, у Джолиона есть рейлинги на крыше и подготовка под установку фаркопа в базовой комплектации.

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Съездив за 150 км от Москвы и вернувшись обратно, Jolion израсходовал меньше половины бака. Порадовал тягой нового двигателя и отлично настроенной для наших дорог ходовой частью. Позволил расслабиться благодаря толково настроенным помощникам водителя и «аналоговому» управлению основными опциями.

Ярополецкая ГЭС на реке Лама запущена в 1919 году. Она стала одной из первых сельских электростанций в стране, принеся в деревню новый уровень быта и комфорта. Век спустя такую же роль на российском рынке сыграл Haval Jolion, задав новый уровень комфорта и оснащения в своем классе.
Ярополецкая ГЭС на реке Лама запущена в 1919 году. Она стала одной из первых сельских электростанций в стране, принеся в деревню новый уровень быта и комфорта. Век спустя такую же роль на российском рынке сыграл Haval Jolion, задав новый уровень комфорта и оснащения в своем классе.

Модернизация прошла в правильном направлении и должна помочь модели остаться в лидерах среди новых иномарок российского рынка. Стоимость собранного под Тулой кроссовера по-прежнему весьма привлекательна на фоне конкурентов: от 2,1 до 2,95 млн рублей.

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