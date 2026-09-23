Обновленный Haval Jolion: проверен путешествием выходного дня

Модернизированный кроссовер Haval Jolion привез нас в дальние края Подмосковья

Через пять лет после дебюта в России Haval Jolion обновился уже во второй раз. Как и предыдущая модернизация, нынешняя проведена с учетом мнений владельцев и опыта эксплуатации модели в наших условиях. Мы решили оценить новшества в небольшом путешествии.

В ходе недавней модернизации двигатель полноприводной версии сменил индекс с 4B15D на 4B15L. Мощность осталась прежней, 150 л. с., так что платить больший транспортный налог не придется. А вот крутящий момент прибавил с 230 до 270 Н·м. На узких загородных дорогах прибавку чувствуешь сразу: обгоны даются намного увереннее. Haval Jolion стал шустрее и при старте с места, и на трассовых скоростях. Время разгона до сотни сократилось с 9,8 до 9,1 секунды.

Особенно рьяно кроссовер набирает скорость в спортивном ездовом режиме. Для города и повседневной езды он резковат, на широких магистралях особого смысла в нем нет. Зато для быстрых обгонов с выездом на встречную полосу – самое то. С резвым мотором неплохо подружен преселективный робот, быстро отвечающий на нажатие газа сбросом передач.

При обновлении 2024 года Jolion получил высокий спойлер с прорезями для воздушного потока. Есть ощущение, что с ним стало меньше загрязняться заднее стекло.

Даже если ехать активно, Haval Jolion не жаден до топлива. Он без проблем переваривает АИ-92, что в нынешнее время особенно ценно. При размеренной езде по трассе со скоростью 110 км/ч у нас получилось уложиться в 7,3-7,5 л/100 км. На 55-литровом баке можно уверенно проезжать 700 км между АЗС.

Кроссовер не реагирует на колейность и надежно стоит на заданной траектории, даже когда под колесами разбитый или испещренный заплатками асфальт. Поддерживать на таком покрытии высокую скорость позволяет хорошо настроенная подвеска: энергоемкая, упругая и тихая. На полноприводной версии сзади установлена многорычажка, добавляющая машине точности реакций. Не раздражает Jolion и лишним шумом, чем в его классе могут похвастать немногие автомобили. Часть заслуги в этом лежит на породистых шинах Pirelli, входящих в заводскую комплектацию.

На узких дорогах обновленный Jolion во всей красе продемонстрировал улучшенную тягу турбомотора. Настройки подвески позволяют не переживать по поводу качества асфальта.

Комплекс систем активной безопасности – элемент топовой комплектации «Техно+». На первых Джолионах алгоритм работы адаптивного круиз-контроля был неоптимальным – в частности, электроника сильно сбрасывала скорость даже в плавных поворотах. Прошивку оперативно поправили, но дальнейшую работу над ней не прекратили. Теперь, по ощущениям, Haval едет под управлением автоматики еще адекватнее. Загородная езда превращается в отдых. Особенно приятен активный «круиз» с удержанием в полосе на однополосных дорогах, где никто не влезает в ряд перед тобой, но и на автомагистрали ехать с ним в удовольствие.

Проекция позволяет меньше отвлекаться от дороги. На нее выводятся и параметры работы систем активной безопасности.

При обновлении Jolion получил руль с более толстым ободом. Вроде бы мелочь, но стоит сравнить его с прежним, как понимаешь – новый удобнее. И хорошо, что не стали гнаться за модой, меняя кнопки на спицах на какие-нибудь сенсорные. К блокам с крупными физическими клавишами быстро привыкаешь и пользуешься в дороге на ощупь.

Полный привод включается в работу с минимальной задержкой. Загородные проселки для Джолиона не преграда.

Переработали и кластер кнопок под центральным дисплеем. На него вместили почти все управление микроклиматом – и еще хватило места на другие функции (аварийную сигнализацию, камеры кругового обзора, автопарковщик). Слева добавили удобную крутилку громкости аудиосистемы. В какой-то момент поймал себя на том, что пользуюсь ею чаще, чем кнопками на руле, хотя они в буквальном смысле прямо под рукой. Значит, доработка правильная и удобная. Из часто используемых функций через общение с сенсорным экраном включается, пожалуй, только обогрев передних сидений.

Плоское днище – плюс на сложном рельефе: нечем зацепиться.

Водитель вообще может не снимать руки с руля. С обновлением Jolion обрел фирменного голосового помощника, который управляет практически всеми системами машины. Он понимает несколько сотен команд и работает без доступа к интернету.

Гораздо удобнее организовано пространство на консоли между сиденьями. Джойстик управления коробкой передач сподручнее шайбы: с выбором режима ошибиться невозможно, парковочное положение включается отдельной кнопкой. Вместительная ниша слева одним движением превращается в двойной подстаканник. Мощность беспроводной зарядки смартфона выросла до 50 Вт.

Центральную часть передней панели слегка развернули к водителю. Обилие традиционных кнопок – плюс. На консоли появились более удобный селектор коробки передач и трансформируемая ниша для мелких вещей.

Провод не нужен и для подключения к медиасистеме по протоколам Android Auto и Apple CarPlay, они стали беспроводными. Проверил: за несколько часов дороги соединение ни разу не прервалось. Телефон вообще можно не вынимать из кармана. Единожды подключившись по Wi-Fi и Bluetooth, в дальнейшем он будет делать это сам, автоматически.

Задний ряд очень просторный, со всеми удобствами, включая обогрев. После модернизации спереди и сзади появились разноформатные зарядные порты USB-A и USB-С.

Если не хватит объема багажника, у Джолиона есть рейлинги на крыше и подготовка под установку фаркопа в базовой комплектации.

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Съездив за 150 км от Москвы и вернувшись обратно, Jolion израсходовал меньше половины бака. Порадовал тягой нового двигателя и отлично настроенной для наших дорог ходовой частью. Позволил расслабиться благодаря толково настроенным помощникам водителя и «аналоговому» управлению основными опциями.

Ярополецкая ГЭС на реке Лама запущена в 1919 году. Она стала одной из первых сельских электростанций в стране, принеся в деревню новый уровень быта и комфорта. Век спустя такую же роль на российском рынке сыграл Haval Jolion, задав новый уровень комфорта и оснащения в своем классе.

Модернизация прошла в правильном направлении и должна помочь модели остаться в лидерах среди новых иномарок российского рынка. Стоимость собранного под Тулой кроссовера по-прежнему весьма привлекательна на фоне конкурентов: от 2,1 до 2,95 млн рублей.

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