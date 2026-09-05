Toyota, Kia, Hyundai и Honda из Китая: эти отличия не бросаются в глаза

Стремление удешевить производство: отличия китайских Toyota, Kia, Hyundai

На российских дорогах все чаще встречаются Hyundai, Toyota, Honda и Volkswagen, собранные на заводах в Китае. Покупатели нередко верят, что под капотом и в салоне у них ровно то же самое, что у японских, корейских или европейских «родственников». Только вот практика говорит об обратном: внешняя схожесть скрывает массу отличий.

Мировые концерны, конечно, действуют по единым стандартам. Но при этом они гибко подстраивают автомобили под требования конкретного рынка. Машина для Поднебесной может получить другие настройки электроники, иной список оснащения или даже габариты.

Различия в настройках и габаритах

Взять хотя бы Honda ZR-V. Китайская версия с завода GAC Honda выдает 182 л.с., тогда как японская – 178 сил, а кузов у нее чуть выше и длиннее. Разница в пару сантиметров и несколько «лошадей» глазу не видна, но на характере автомобиля она вполне сказывается.

Honda ZR-V

С Skoda Karoq все еще интереснее. На европейской платформе здесь построен удлиненный кузов, поэтому пропорции машины заметно отличаются от чешского оригинала.

Skoda Karoq

А вот Kia Sportage для КНР вообще стал на 130 мм короче и на 15 мм уже, зато подрос на 40 мм в высоту. Причем даже в топовой комплектации подогрев кресел здесь подают как платную опцию.

Kia Sportage

Премиум и гибриды

Премиальный сегмент тоже не обошелся без метаморфоз. BMW X5L и некоторые Audi для Китая традиционно носят маркировку «L» и имеют увеличенную на 130 мм колесную базу, что приближает их к старшим моделям вроде X7.

Не обошли изменения и гибриды. Toyota Levin – так в Китае называется привычная нам Corolla – лишилась полного привода, который доступен в Японии, зато получила аккумуляторы BYD.

Причина таких перемен проста: местные комплектующие, вкусы аудитории и желание сэкономить на производстве. По сути, под знакомым значком на капоте нередко скрывается совсем другой автомобиль.

Ранее «За рулем» уже называл реальные цены на китайские автомобили в России.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!