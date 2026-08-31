Названа реальная цена китайского автомобиля в России

Средний чек за «китайца» достиг 3,8 млн руб., а доля брендов КНР приближается к 50% рынка

Китайские автомобили продолжают завоевывать российские дороги, и их стоимость уже давно перешагнула психологическую отметку в миллион рублей.

По словам генерального консула Китая во Владивостоке У Дэминя, средняя цена новой машины из Поднебесной сегодня составляет 3,8 миллиона рублей. При этом наиболее востребованные у покупателей модели обходятся дешевле – их ценник обычно колеблется в коридоре от 2 до 3 миллионов.

Такие данные дипломат озвучил в интервью журналистам накануне старта Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

Цифры подтверждают стремительный рост популярности китайского автопрома в нашей стране. За первые семь месяцев этого года россияне приобрели почти 299 тысяч новых «китайцев». Это колоссальный объем, который обеспечил брендам КНР 40,9 процентов отечественного автомобильного рынка.

В пятерку самых заметных игроков, по мнению генконсула, входят такие марки, как Haval, Geely, Changan, а также сравнительно молодые, но уже полюбившиеся водителям Jetour и Jaecoo.

Эксперты связывают такой высокий спрос не только с уходом западных конкурентов, но и с расширением модельного ряда китайских производителей, которые активно подстраиваются под климатические и дорожные условия России.

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