Надежный кроссовер Skoda появился в продаже в России с очень приятной ценой

Skoda Kamiq китайской сборки предлагаются в России с ценами от 1,67 млн рублей

Параллельный импорт привез в Россию еще один компактный кроссовер – Skoda Kamiq китайской сборки. Машины 2023-2026 годов выпуска продаются как из наличия, так и под заказ, а минимальный ценник стартует с отметки 1,67 млн рублей.

Skoda Kamiq

На фоне конкурентов сумма выглядит особенно скромно. Geely Coolray даже в свежей базовой комплектации просят 2 774 990 рублей. Кроссовер Tenet T4L, который в сентябре прибавил в цене 50 тыс. рублей, теперь стартует с 2 329 000 рублей, а сопоставимый по габаритам Jeland J6 в базовом исполнении оценили в 2 350 000 рублей.

Самый доступный вариант обнаружился в Новосибирске: за 1 670 000 рублей там готовы привезти под заказ автомобиль 2023 года выпуска. Речь о комплектации Comfort – это отделка сидений эко-кожей, люк, литые диски, кондиционер и мультимедийная система с сенсорным экраном.

Свежие машины обойдутся дороже. Во Владивостоке за Kamiq 2025 года просят 2 210 000 рублей, в Перми экземпляр 2026-го оценили в 2 390 000 рублей. Из наличия тоже продают: частный мультибрендовый салон в Москве выставил новый кроссовер 2025 года за 2 410 000 рублей, в Краснодаре аналогичный стоит 2 495 000 рублей, а в Казани ниже 2 590 000 рублей их не найти.

Интерьер Skoda Kamiq

Дальше – больше. В Екатеринбурге и Набережных Челнах новые Kamiq идут по 2 600 000 рублей, в Стерлитамаке и Симферополе – по 2 650 000, в Нижнем Новгороде – за 2 890 000, а Воронеж и Архангельск просят около 2 990 000 рублей.

Китайский Kamiq выпускают на совместном предприятии SAIC Volkswagen, и с европейским тезкой у него общего – только название. Платформы разные, дизайн, габариты и техника тоже отличаются.

Под капотом – безальтернативный 1,5-литровый атмосферник EA211 evo на 110 лошадиных сил. Конструктивно он напоминает двигатель CWVA объемом 1,6 литра, знакомый россиянам по VW Polo и Skoda Rapid. Коробка – шестиступенчатый автомат, привод только передний.

О типичных проблемах подержанных кроссоверов «За рулем» уже рассказал на примере трехлетней Honda CR-V.