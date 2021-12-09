Надо оживить аккумулятор? Проверили самые дешевые зарядники и нашли лучший

Рано или поздно любой автомобилист столкнется с разряженной АКБ. Эксперты «За рулем» испытали 8 недорогих зарядных устройств. Спойлер: три никуда не годятся.

Что испытывали?

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Для экспертизы взяли зарядники с ручной регулировкой тока — по цене до 3000 рублей. В отличие от полностью автоматических приборов спектр их применения шире, хотя они и требуют некоторых знаний (каких именно? Об этом — ниже). Все образцы, согласно инструкциям, пригодны для зарядки свинцово‑кислотных батарей любых типов.

Как испытывали?

В программу испытаний, помимо основных замеров тока и напряжения, мы включили проверку на «дуракоустойчивость»: неопытный пользователь может случайно закоротить клеммы или перепутать полярность подключения к батарее. Кроме того, оценили удобство подключения устройств к сети 220 В и к батарее: качество клемм, длину проводов и тому подобное.

Что обнаружили?

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В ходе испытаний выяснили, что все стрелочные амперметры довольно сильно врут. А когда цена деления около 2 А и шкала нелинейна, то вообще получается каша. Интереснее цифровые приборы с вольтметром и амперметром. Их можно считать полноценными источниками питания: хоть магнитолу старенькую в гараже подключить, хоть лампочку проверить, хоть переноску на 12 В запитать.

Из восьми проверенных зарядников трансформаторных оказалось всего два — ЗУ‑130 и ЗУ‑200. Что ж, медь для обмоток трансформатора нынче дорога, а мы закупали бюджетные устройства. Отметим, что регулировка зарядного тока как у импульсных, так и и у трансформаторных зарядных устройств осуществляется электронными ключами.

АЗУ-510, Россия. Автоматическое импульсное зарядное устройство

Примерная цена 2400 ₽

Заявленный максимальный ток 10 А

Заявленная емкость заряжаемых АКБ до 140 А·ч

Предусмотрен режим сохранения энергии после окончания зарядки АКБ. Легкое компактное устройство понравилось цифровой индикацией тока и напряжения. Называясь автоматическим, тем не менее, позволяет регулировать ток заряда. Недостаток — тонкие провода и слабые клеммы. Пользоваться можно. Airline АСН-10-07, Россия Зарядное устройство. Ручная регулировка зарядного тока

Примерная цена 2900 ₽

Заявленный максимальный ток 10 А

Заявленная емкость заряжаемых АКБ до 120 А·ч

Легкая удобная «коробочка» выдает хороший (до 10 А) ток и достаточное напряжение под нагрузкой. При небольших токах заряда вентилятор отключается и не шумит. Качественные длинные провода, хорошие клеммы. Если не допускать переполюсовки клемм на батарее, то пользоваться можно.

AVS Еnergy ВТ-6025, КНР Автомобильное зарядное устройство

Примерная цена 2400 ₽

Заявленный максимальный ток 10 А

Заявленная емкость заряжаемых АКБ до 100 А·ч

В описании встретились позорные А/ч — нет таких единиц измерения! Не может работать источником питания. Сильно падает напряжение под нагрузкой. Провода и клеммы удобные, хорошей длины. Довольно шумный вентилятор. Восторга изделие не вызвало, но как зарядным устройством пользоваться можно. Вымпел-27, Россия Автоматическое зарядно-предпусковое устройство

Примерная цена 2800 ₽

Заявленный максимальный ток 7 А

Заявленная емкость заряжаемых АКБ —

По-настоящему современное зарядное устройство. На выбор три напряжения окончания заряда. Очень высокая точность вольтметра и амперметра. Может работать трехдиапазонным источником неплохо стабилизированного питания. Бесшумен. Показывает время заряда и количество отданных А·ч. Провода тонковаты, но работают. Выбор «За рулем».

ЗУ-130, Россия Зарядное устройство «Автомат»

Примерная цена 3000 ₽

Заявленный максимальный ток 8 А

Заявленная емкость заряжаемых АКБ 50–130 А·ч

Зарядное устройство с трансформатором, который под нагрузкой неприятно гудит. Очень высокое напряжение без нагрузки мешает использовать как источник питания. Амперметр неприлично врет. На корпусе есть тепловой предохранитель, который ни при замыкании, ни при переполюсовке не срабатывает. Как там звонить в службу спасения? Тяжелое и неудобное устройство. Рекомендовать не можем. ЗУ-200, Россия Зарядное устройство

Примерная цена 2800 ₽

Заявленный максимальный ток 8 А

Заявленная емкость заряжаемых АКБ 50–90 А·ч

Похожее на ЗУ‑130 тяжелое трансформаторное устройство, вставленное в более традиционный корпус. Немного точнее амперметр. Напряжение холостого хода зависит от регулятора тока, но контролировать его нечем. Тепловой предохранитель не срабатывает ни при коротком замыкании клемм, ни при переполюсовке. Рекомендовать не можем.

Т-1021, Россия Зарядное устройство со встроенным фонариком

Примерная цена 3000 ₽

Заявленный максимальный ток 7 А

Заявленная емкость заряжаемых АКБ —

Допускает зарядку на автомобиле без отсоединения от бортсети. Разрешено использование для питания светодиодных лент. Предусмотрена «защита от дурака» на все случаи жизни. Довольно точный амперметр можно перевести в режим вольтметра. Напряжение сильно проседает под нагрузкой. Клеммы слабоваты, но пользоваться можно. Энергия Старт 15РИ, Россия Зарядное устройство

Примерная цена 2500 ₽

Заявленный максимальный ток 10 А

Заявленная емкость заряжаемых АКБ 10–150 А·ч

Источником питания работать не желает. Выдает хороший зарядный ток. Довольно шумный вентилятор. Хотели похвалить цифровой амперметр, но при испытании на переполюсовку он сгорел, оставив светиться только десятичную точку. «Слепой» зарядник при этом остался работоспособным. Рекомендовать не можем.

ИТОГИ

В целом из испытанных образцов три провалились, еще четыре устройства (АЗУ‑510, Airline АСН‑10–07, AVS Еnergy ВТ‑6025, Т‑1021) признаны годными с некоторыми замечаниями. Без нареканий все тесты выдержал только «Вымпел‑27».







ЧТО РЕГУЛИРОВАТЬ? Материалы по теме Заполнить анкету и принять участие в розыгрыше автомобилей Инструкции рекомендуют выбирать ток заряда согласно паспорту наАКБ. При классическом режиме заряда батареи ток, выраженный в амперах, в начале процесса должен составлять 1/10 от численного значения емкости аккумуляторной батареи в А·ч. То есть для батареи в 60 А·ч нужно установить ток в 6 А. По мере заряда ток будет снижаться. Если батарею нужно зарядить быстро, вручную ток можно поддерживать на постоянном уровне. Небольшие токи используются для зарядки аккумуляторов для мотоциклов или скутеров, а также небольших батарей, например, стоящих в источниках бесперебойного питания компьютеров, но использующихся для других целей. Малым током заряжают сильно промерзшие батареи, только принесенные с улицы. Небольшой ток нужен и для уравнивания плотности электролита в разных банках батареи.

На автомате

Помимо приборов с ручной регулировкой тока существуют полностью автоматические устройства. У них на «панели приборов» может быть лишь один светодиод, меняющий цвет после того, как задача выполнена. С такими девайсами потребителю вообще ничего не нужно регулировать: что получится, то и получится. О плюсах и минусах «автоматов» мы вскоре расскажем.