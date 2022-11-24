Названы 5 бюджетных аккумуляторов, которые не подведут

Зимой менять АКБ приходится многим автовладельцам, и советы экспертов позволят существенно сэкономить.

Материалы по теме В продаже появился новый внедорожник Toyota

Выбирая аккумулятор, хочется купить надежный, который прослужил бы не год-два, а лет пять-семь. Но при этом сложно свыкнуться с мыслью, что за такую батарею придется отдать 10 тысяч рублей и даже больше.

Но среди недорогих аккумуляторов есть немало достойных, которые не подведут, выяснили эксперты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Алексей Ревин и Михаил Колодочкин.

Они испытали 10 батарей стоимостью от 4300 рублей и нашли достойные альтернативы дорогим аккумуляторам.

Рейтинг ниже представлен по цене (от большей к меньшей), но надо отметить, что по качеству в лидерах два аккумулятора.

5. Force 6СТ-70 VLR

Аккумулятор выпускается в Курске и продается по цене примерно 6900 рублей. Характеристики заявлены следующие: емкость 70 А·ч, ток 680 А. Масса у батареи небольшая — 17,28 кг.

По своим результатам аккумулятор оказался твердым троечником. Он не провалил тесты, но и не поразил своей стойкостью. Кроме того, его цена по сравнению с четырьмя другими прошедшими испытания батареями самая высокая. Поэтому эксперты рекомендуют его при отсутствии альтернативы.

4. Kainar 6СТ-75 VL

Материалы по теме Переживет ли аккумулятор зиму? 6 простых мини-тестов

Этот аккумулятор привозится в Россию из Казахстана. Его цена в среднем составляет 6700 рублей. Заявленная емкость батареи — 75 А·ч, а заявленный ток — 690 А.

Обратите внимание на массу аккумулятора — 19 кг. При этом на этикетке указана масса 17,8 кг, что очень забавно, так как производители более склонны завышать массу батарей в документации, а не занижать ее по понятным причинам: чем тяжелее батарея, тем больше в ней металлов и тем она выносливее.

В итоге аккумулятор уверено прошел все испытания, и эксперты рекомендуют его без оговорок. Это первый лидер, которого от первого места отделяет только цена.

3. Dominator 6СТ-75 VLR

Батарея тоже выпускается в Курске, но стоит немного дешевле — примерно 6600 рублей. заявленная емкость — 75 А·ч, заявленный ток — 750 А. Но масса аккумулятора — всего 17,52 кг. Испытание батарея прошла «с тройки на четверку», поэтому эксперты рекомендовали ее с оговоркой «при отсутствии альтернативы».

2. Unikum Bateries

Еще один аккумулятор из Казахстана продается у нас всего за 5700 рублей. Его заявленная емкость составляет 75 А·ч, а ток — 600 А. И это самый легкий из аккумуляторов, представленных в нашем рейтинге, — весит он 17,34 кг.

По электрике батарея оказалась троечницей, но при испытаниях током 55 А полюсной вывод батареи дал течь. То есть, если выбора нет, то брать можно.

1. Tyumen battery Standard

Этот аккумулятор выпускается в России (Тюмень), а его примерная стоимость составляет всего 5200 рублей при заявленных емкости и токе 70 А·ч и 630 А соответственно. Это оказалась самая тяжелая батарея из испытанных — ее масса составляет 19,08 кг.

Производитель явно не пожалел материалов, благодаря чему аккумулятор полностью соответствует заявленным характеристикам и не подведет. Эксперты рекомендовали его безоговорочно. И это абсолютный лидер по цене и качеству.

Узнать о том, как проводились испытания, и о других особенностях испытанных аккумуляторов можно в оригинальной статье Алексея Ревина и Михаила Колодочкина «Дешевые аккумуляторы бывают хорошими? Да! И у них есть общий признак».

Фото: «За рулем», Unsplash