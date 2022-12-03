А что, если поставить АКБ «помощнее»?

Говорят, что это прикончит стартер. Миф это или реальная угроза? Ответ на вопрос неоднозначный — все зависит от…

Материалы по теме Как правильно выбрать АКБ для автомобиля? Есть секрет!

…от того, намерены ли вы, например, выбираться из болота «на стартере», объясняют эксперты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Михаил Колодочкин и Алексей Ревин.

В чем проблема?

С приходом зимы и морозов автомобилисты задумываются — а не поставить ли в автомобиль аккумулятор повышенной емкости, чтобы его заряда хватало на запуски двигателя в столь суровых условиях.

Но при этом они где-то слышали, что более «вместительная» батарея способна спалить стартер. Ничего подобного — закон Ома от количества ампер-часов не зависит.

Материалы по теме У АВТОВАЗа будет свой банк

В каком случае пострадает стартер?

Независимо от емкости аккумулятора, напряжение бортовой сети остается неизменным. Не меняется от этого и количество обмоток стартера. Так почему же он должен сгореть? Не должен. Есть лишь одно исключение. Но виноват тут будет только водитель.

Речь о том самом выезде «на стартере» из болота, который упомянут вначале. Если менее емкая батарея, крутя стартер, а с ним и двигатель с колесами, сядет быстро, то более емкая батарея сможет крутить все эти механизмы гораздо дольше. В результате стартер просто перегреется и сгорит.

Но этот способ «езды» применяется только экстремалами и только с умом (без ума — не больше одного раза). К нормальной же эксплуатации автомобиля данный пример не имеет никакого отношения.

О других мифах про опасности установки в автомобили более емких аккумуляторов читайте в декабрьском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Какую купить АКБ?», опубликованной в номере 12.2022 журнала «За рулем».

Фото: Depositphotos