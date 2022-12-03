А что, если поставить АКБ «помощнее»?

…от того, намерены ли вы, например, выбираться из болота «на стартере», объясняют эксперты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Михаил Колодочкин и Алексей Ревин.
В чем проблема?
С приходом зимы и морозов автомобилисты задумываются — а не поставить ли в автомобиль аккумулятор повышенной емкости, чтобы его заряда хватало на запуски двигателя в столь суровых условиях.
Но при этом они где-то слышали, что более «вместительная» батарея способна спалить стартер. Ничего подобного — закон Ома от количества ампер-часов не зависит.
В каком случае пострадает стартер?
Независимо от емкости аккумулятора, напряжение бортовой сети остается неизменным. Не меняется от этого и количество обмоток стартера. Так почему же он должен сгореть? Не должен. Есть лишь одно исключение. Но виноват тут будет только водитель.
Речь о том самом выезде «на стартере» из болота, который упомянут вначале. Если менее емкая батарея, крутя стартер, а с ним и двигатель с колесами, сядет быстро, то более емкая батарея сможет крутить все эти механизмы гораздо дольше. В результате стартер просто перегреется и сгорит.
Но этот способ «езды» применяется только экстремалами и только с умом (без ума — не больше одного раза). К нормальной же эксплуатации автомобиля данный пример не имеет никакого отношения.
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Материал подготовлен по мотивам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Какую купить АКБ?», опубликованной в номере 12.2022 журнала «За рулем».
Фото: Depositphotos