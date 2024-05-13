Купили неродной аккумулятор для машины? Срочно несите его назад!

«За рулем» объяснил, чем опасна для современного автомобиля неподходящая батарея

Самое сказочное «умозаключение» по выбору батареи, какое мне доводилось слышать, состоит в том, что АКБ с «чрезмерно большим» заявленным током якобы должна спалить стартер.

Автор закона Ома бессильно ворочается в гробу. Он понимает, что будь на этикетке батареи заявлен ток хоть в миллион ампер, на состоянии стартера это никак не скажется. А уж если говорить про опасности, которые может навлечь неудачная замена одной АКБ на другую, то они совсем другого рода. Вот о них и поговорим.

Не та полярность батареи

Батареи прямой и обратной полярности различаются только расположением полюсных выводов. Чтобы разобраться, какая полярность у батареи на вашей машине, достаточно мысленно повернуть ее клеммами к себе. Если плюсовой вывод оказался справа, то это – обратная полярность. Именно такие батареи устанавливают на большинство современных иномарок. А «плюс» слева – признак прямой полярности. Такие ставили на отечественные модели до Гранты, Нивы и Niva Travel включительно.

Видите значок «+»? Он помогает не ошибиться с полярностью при подключении АКБ к бортсети.

Поскольку внешне батареи выглядят одинаково (если не присматриваться к маркировке), то зачастую их путают, подключая «чужую» полярность. Если коротко, то всем будет плохо… А для правильного подключения на подавляющем большинстве автомобилей просто не хватит длины штатных проводов, даже если развернуть АКБ на 180 градусов. В общем, не ошибитесь при покупке батареи.

Национальный вопрос

Различия между «азиатками» и «европейками» заметны сразу. У «европеек» полюсные выводы утоплены, а у «азиаток» выступают наружу.

По электрическим показателям никакой разницы между батареями для европейских и азиатских машин нет: ампер-часы от «национальности» не зависят. А вот конструкция у них немножко разная – и это может стать источником неприятностей. Как правило, европейские батареи годятся для азиатских машин, а вот азиатские для европейских – нет.

Все дело в полюсных выводах. Корпус «азиаток» – это, как правило, параллелепипед, из которого по углам выступают полюсные выводы. Кстати, они могут быть и круглыми, и плоскими. А у «европеек» выводы утоплены и не выступают за верхнюю плоскость АКБ. Поэтому известны случаи, когда торчащие наружу выводы «азиаток», установленных в европейскую машину, закорачивало – и не только при ДТП, но и просто при неаккуратном обращении. Грубо говоря, неопытный владелец, установивший такую батарею, пытается захлопнуть капот, а тут – короткое замыкание, токи под тысячу ампер, пожар…

Примерка

Продолжение «национального» вопроса – способы крепления батарей к кузову машины. На «европейках» чаще всего применяется «нижнее» крепление. У них есть выступ на корпусе, за который цепляется прижимная планка, удерживающая АКБ на месте. А вот у «азиаток» популярно «верхнее» крепление. Планка проходит по верхней плоскости батареи, при этом ее притягивают две шпильки, идущие от нижней части площадки под АКБ.

При некоторой сноровке можно притянуть верхней планкой любую батарею, если длина резьбы на шпильках позволяет это сделать. А вот капризную «азиатку» без нижнего фланца в моторном отсеке европейского автомобиля не закрепить. Опасности очевидны – постоянная вибрация приведет к тому, что уже через несколько месяцев бедолага выйдет из строя.

Про размеры батарей мы уже упоминали, говоря о полюсных выводах, которые торчат из «азиаток». Но важна еще и длина батарей. Выбирая АКБ с емкостью выше штатной, убедитесь, что длины площадки хватит для ее размещения. Если места недостаточно, но вы попытаетесь все-таки установить батарею, не обращая внимания на выступающую кромку площадки, то корпус массивной АКБ вскоре получит механическое повреждение, потеряв герметичность.

Попроще!

Если изначально под капотом была установлена батарея AGM, то замена ее на «обычную» аукнется неприятностями.

Еще десяток лет назад все были уверены, что батареи AGM полностью вытеснят с рынка своих предшественников. Еще бы: они не боятся частых глубоких разрядов, работают в любом положении. Однако затем наступила череда кризисов, в результате которых выяснилось, что «простые» батареи еще послужат. Дошло до того, что даже владельцы дорогих автомобилей стали экономить, стараясь при замене батареи обойтись безо всяких AGM. Однако при этом придется существенно поменять стиль езды: в частности – полностью отказаться от режима «Старт-Стоп». Простая батарея на это не рассчитана и быстро помрет.

Емкость

Ходят байки, согласно которым при замене батареи стоит выбрать емкость поменьше: дескать, такая будет заряжаться быстрее.

Фрагмент испытаний журнала «За рулем» – сравнивались зарядные характеристики батарей одного бренда с различной заявленной емкостью.

Это полная чепуха. Батарея будет заряжаться на то количество ампер-часов, которое потратила. И это количество одинаково и для большой батареи, и для маленькой. А вот уменьшенной емкости на практике может банально не хватить. Не случайно используется такой параметр, как «резервная емкость», показывающий, сколько продержится в дороге автомобиль, у которого отказал генератор. Поэтому замена АКБ на менее энергоемкую не имеет никакого смысла.

ЭБУ капризничает

Многие современные автомобили воспринимают снятие аккумуляторной клеммы как несанкционированное вмешательство и блокируют дальнейшие попытки пуска мотора до визита в сервисный центр. Особенно этим славились некоторые «крутые» Мерседесы – при этом сервисмены поясняли, что им требуется связь с головным компьютером где-то в Германии.

Сегодня обшей рекомендации на этот счет нет: официалы нас покинули, а на местах все решают проблему самостоятельно. На многих автомобилях (в основном, европейских марок BMW, Volkswagen, Peugeot/Citroen, Renault и других) с интеллектуальной системой контроля заряда при замене аккумулятора надо «сообщить» об этом блоку управления. В ряде случаев можно обойтись без профессионального диагностического прибора, подключившись с помощью адаптера ELM327. В целом же владельцам следует иметь такую возможность в виду, прежде чем отключать штатную АКБ от бортсети.

Эксперт «За рулем» перечислил ситуации, укорачивающие срок службы аккумулятора.