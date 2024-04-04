Заряд, разряд, прикуривание… — 6 мифов об аккумуляторах автомобилей

Эксперт «За рулем» объяснил, как определить, что АКБ автомобиля исчерпала ресурс

Производители электромобилей обещают нам техническую революцию – запас хода свыше 1000 км, подзарядку за несколько минут и так далее. На фоне таких сообщений «обычные» стартерные батареи невольно оказываются в тени, хотя именно они, а вовсе не тяговые батареи, интересуют сегодня подавляющее большинство пользователей. А вопросы по их эксплуатации при этом не исчезают – даже накапливаются. Рассмотрим несколько ситуаций, вызывающих споры и порождающих мифы.

1. Машина подолгу стоит в холодном гараже. Уносить ли батарею домой, чтобы та не разряжалась?

На холоде батарея разряжается не быстрее, а медленнее. То же относится и к заряду: при понижении температуры химические реакции замедляются. Поэтому, если батарея заряжена, то в холодном гараже она будет терять заряд медленнее, чем в теплой квартире. Однако нужно время от времени контролировать степень оставшегося заряда: разряженную АКБ на морозе просто разорвет. Уносить батарею домой есть смысл тогда, когда навещать гараж и проверять ее состояние по каким-то причинам не получается – длительные командировки и т.п.

2. Батарею, разрядившуюся «до нуля», можно смело выбрасывать…

Если на улице царит мороз, то разряженная батарея долго не протянет: вода превратится в лед, и корпус будет искорежен. Но если температура в районе нуля, то даже простейшая батарея открытого типа, скорее всего, оживет после подзаряда. Такие ситуации часто случаются на автомобилях с непогашенными фарами, однако далеко не всегда батарею после этого приходится заменять на новую.

Одного взгляда на фары достаточно, чтобы понять: АКБ разряжена «ниже ватерлинии». Виноват, конечно же, невнимательный владелец.

3. Чтобы подзарядить батарею, достаточно погонять мотор на холостых или совершить поездку?

Летом – да. А зимой может и не сработать. Дело в том, что любая АКБ на морозе заряжается очень медленно: ток принимаемого заряда при понижении температур с плюсовой до -30°С снижается в десятки раз. Если, к примеру, он составляет всего 0,5 А, а батарея потеряла десяток ампер-часов, то восстанавливаться ей придется ой как долго. А вот длительная поездка может помочь – при условии, что батарея расположена в моторном отсеке, а не на улице, как у некоторых мини-грузовичков. Во время движения АКБ в подкапотном пространстве согреется, а потому ток заряда резко увеличится.

Термочехол зимой только вредит, мешая батарее прогреваться от работающего мотора. Летом – другое дело: он защищает АКБ от перегрева.

4. Почему во время «прикуривания» от другого автомобиля многие советуют не запускать мотор машины-доноров?

Причин несколько.

Одно время считалось, что ток, вырабатываемый генератором, все равно значительно меньше тока батареи-донора, а потому и мотор пускать не стоит. Поскольку вреда от такого пуска никакого не было, все машины прежних поколений – от ГАЗ-24 до ВАЗ-2101 – при необходимости пускали именно так.

Однако у автомобилей с большим количеством электронных систем время от времени наблюдались проблемы, породившие страхи у их владельцев. Причем неприятности возникали как у доноров, так и у разряженных машин.

Общий совет такой: во избежание риска что-либо повредить, есть смысл подзарядить батарею и работающего донора, после чего отключить его и попробовать завести капризную машину.

Любопытный нюанс нам сообщили в НАМИ. Там наблюдали ситуацию, при которой во время «прикуривания» массово выходила из строя электроника на перевозимых морским транспортом автомобилях – преимущественно китайских брендов и Renault. Автомобили-доноры при этом не пострадали…

5. Для пуска мотора применили бустер – ура, завелся! Однако уже к вечеру выяснилось, что мотор опять не запускается. Батарея померла?

Нет, совсем не обязательно. Скорее всего, она просто разряжена. Энергии бустера хватило на то, чтобы за пару секунд крутануть стартер, но АКБ при этом фактически осталась в прежнем состоянии. А если на улице холодно, то и кратковременная поездка ее почти не подзарядила. Такую батарею желательно подключить к зарядному устройству в теплом помещении – скорее всего, она оживет.

Бустер может помочь пустить мотор, но степень заряда батареи при этом практически не изменится. Сам бустер надо согревать перед пуском в мороз, тогда его эффективность станет гораздо выше.

6. Какое напряжение на клеммах АКБ должен показывать мультиметр?

На полностью заряженной АКБ при неработающем моторе напряжение должно составлять примерно 12,6-12,7 В. Важно отметить, что замер надо проводить спустя несколько часов после останова двигателя – иначе показания могут оказаться завышенными. Напряжение на уровне примерно 12,3 В говорит о недозаряженности АКБ.

Отметим, что на многих современных автомобилях напряжение может «плавать» в зависимости от температуры и времени, прошедшего после пуска мотора. На редакционном Ларгусе оно меняется в диапазоне от 13,7 до 14,5 В.

А вот какими поломками грозит неправильное снятие клемм аккумулятора.