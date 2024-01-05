Как «прикурить» автомобиль, чтобы не пришлось потом его ремонтировать

«За рулем» рассказал о восьми частых ошибках во время «прикуривания» авто

Допускается ли вообще «прикуривать» от современных автомобилей? Допускается, но важно соблюдать правила, которые могут быть неизвестны даже опытным водителям.

Сегодня на интернет-форумах можно встретить противоречивые мнения о том, можно ли запускать один автомобиль от другого. Официальный ответ таков: если у вашего авто разрядилась АКБ, то запустить двигатель можно при помощи внешнего аккумулятора, который следует подключить «согласно прилагаемой схеме». Но это о запуске собственного автомобиля. А вот о «прикуривании» чужих машин нигде ничего не говорится.

Согласно общему мнению, для машины-донора такая процедура нежелательна. Если вспомнить эпоху Жигулей и Москвичей, то в те времена прикуривание было обычным явлением. Но тогда под капотом у машин не было электроники. Современные же авто больше напоминают мобильные гаджеты. И доброе намерение помочь соседу с запуском двигателя для вас же может обернуться проблемами.

Дело в том, что современные процессоры в ЭБУ даже обычное отсоединение клеммы от АКБ воспринимают как критическую ситуацию и выдают ошибку, препятствуя дальнейшей работе всей электроники. Что уж тут говорить о «прикуривании»!

Тем не менее многие автовладельцы как «прикуривали» свои автомобили, так и продолжают «прикуривать». В качестве источника питания используются как внешние батареи, так и АКБ других машин. Главное знать, как это делать правильно.

Так «прикуривать» автомобиль нельзя (8 правил)

1. Проблема не в АКБ

Не «прикуривайте» автомобиль, стартер которого до этого крутился нормально, при этом полностью разрядил АКБ, но двигатель так и не запустил. И дело тут не в ампер-часах. Бессмысленно стараться запускать двигатель с технической неисправностью. Ваш аккумулятор тоже сядет.

2. Не соединяйте первыми «минусовые» провода

В теории опасного в этом ничего нет. Просто если первой подключить «массу», а затем случайно коснуться плюсовым проводом о металлический элемент авто, то помимо искр и дыма можно получить пожар. Если первыми подключать «плюсовые» провода, то таких неприятностей можно избежать.

3. Не пытайтесь запускать авто, если ваша АКБ менее мощная

В теплую погоду, может, вам и удастся реанимировать более мощный двигатель. Но вот на морозе ваша малолитражка может не справиться с такой задачей.

4. Тонкие провода непригодны для «прикуривания»

Чересчур тонкие провода могут даже расплавиться. Использовать бытовые провода можно только для подключения донорской АКБ, чтобы часть электроэнергии переместилась в разряженный аккумулятор. Через некоторое время провода можно откинуть и попытаться запустить заглохший двигатель.

5. Не подключайте «минусовой» провод на заглохшем автомобиле к отрицательной клемме АКБ

Вместо этого лучше используйте рым для монтажа двигателя или другую его металлическую часть. Тем самым вы сократите сопротивление тока на пути к стартеру. Также существует мнение, что подобный метод подсоединения провода снижает взрывную опасность от выделяющихся из разрядившейся АКБ газов.

6. Всегда сами подключайте провода, не доверяйте это посторонним

Перед запуском двигателя лично убедитесь, что провода не легли на лопасти вентилятора и другие подвижные элементы. Не ленитесь перепроверить правильность подключения полярности проводов.

7. В процессе «прикуривания» не отсоединяйте клемму с АКБ на машине-доноре

Причина в электронике, для которой подобные действия схожи с аварийной ситуацией. Может произойти блокировка работы всех систем автомобиля и потребуется вмешательство специалиста.

8. Перед началом «прикуривания» не запускайте двигатель на машине-доноре

Эффективности это не прибавит, поскольку основная нагрузка приходится на АКБ. Да и электроника опять-таки будет не в восторге от перепадов напряжения.

Мнение специалиста

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

— Осторожные люди не запускают автомобиль-донора, потому что при серьезной неисправности в разряженной батарее (короткое замыкание в банках и т.п.) генератор-донор может отреагировать на это не лучшим образом. Нормально дать «прикурить» можно и при неработающем движке!

Как подключать провода, чтобы «прикурить» АКБ

1. Положительный (+) пусковой провод соединяется с положительным (+) на АКБ-доноре. И только после этого подключается на положительный (+) контакт разрядившегося аккумулятора другого автомобиля.

2. Отрицательный (-) провод подключаем к отрицательному (-) выводу вспомогательной АКБ, а затем закрепляем на рым, расположенный на двигателе, или на другой металлический элемент. Если нет возможности закрепить «минусовой» провод на металлический элемент, то подключаем его к минусу (-) разрядившегося аккумулятора.

Дружеский совет. Если почувствовали, что после «прикуривания» другого автомобиля с вашей машиной «что-то не то», не признавайтесь в автосервисе, что помогали запустить чужой двигатель. Откажут в гарантии.

Что еще следует учесть

Убедитесь, что провода не касаются подвижных элементов в подкапотном пространстве. После этого можно произвести попытку запуска заглохшего двигателя. Если запуск состоялся, то вначале отсоединяем минус (-) от запустившегося автомобиля, а затем от АКБ-донора. В той же последовательности отсоединяем плюсовой провод (+).

Запущенный двигатель не следует сразу глушить. Нужно дать возможность ему поработать и подзарядить свой аккумулятор.

После этого необходимо выяснить причину, по которой не запускался заглохший двигатель.