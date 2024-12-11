Россияне начали скупать машины перед новым ростом утильсбора

«Автостат»: в РФ вырос спрос на авто перед повышением утильсбора в 2025 году

Перед очередной индексацией утильсбора на машины после Нового года в автосалонах зафиксирован всплеск спроса на новые авто, рассказали дилеры.

Так, директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отметил, что сейчас наблюдается рост спроса и трафика примерно на 12% относительно ноября, повысилось контрактование. Среди прочих триггеров он указал на повышение тарифа утильсбора с 1 января.

Гендиректор группы компаний «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич прогнозирует в декабре увеличение продаж приблизительно на 20% относительно ноября. В декабре возможны распродажи складских запасов, формируемых в расчете на большие объемы продаж. Индексация утильсбора подстегнет спрос в декабре, но понизит его в январе 2025 года, считает эксперт.

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Источник: Автостат