Новый российский вездеход доставит грузы и пассажиров в любой уголок страны
Снегоболотоход ТРЭКОЛ АРКТИКА с колесной формулой 8х8 представлен на выставке «Comtrans/Urbantrans».
Эта инновационная модель задает новые стандарты в сегменте грузопассажирских транспортных средств повышенной проходимости. Главное отличие АРКТИКИ от аналогов – ее грузоподъемность: 4000 кг. И это еще не предел. При использовании прицепа общая масса перевозимого груза возрастает до 5500 кг.
Возможности и сферы применения вездехода поистине обширны: перевозка крупногабаритного оборудования в труднодоступные районы, доставка значительных объемов грузов по бездорожью, эффективное решение логистических задач в самых экстремальных условиях.
Но АРКТИКА – это не только грузовой автомобиль. Салон рассчитан на 21 пассажира и обеспечивает им комфортное размещение в утепленной кабине и кузове, изготовленных из легких, но прочных алюминиевых сплавов. Это делает ее идеальным решением для организации пассажирских перевозок в условиях отсутствия дорог, например, в удаленных поселках, на строительных площадках или в туристическом бизнесе.
Секрет феноменальной проходимости АРКТИКИ кроется в ее тщательно продуманной конструкции. Оригинальное шасси с прочной рамой, надежные агрегаты и узлы – все это работает слаженно, обеспечивая максимальную эффективность.
Особое внимание заслуживают шины сверхнизкого давления размером 1600х700-635 мм. Эта инновация обеспечивает огромную площадь контакта с поверхностью, что гарантирует отличную проходимость по снегу, болотам, песку, грязи и другим видам слабонесущих грунтов. Высокие амортизирующие свойства шин обеспечивают плавный ход даже на самой неровной местности, гарантируя безопасность пассажиров и груза.
Технические данные:
- Двигатель ЯМЗ-534
- Колесная формула 8x8
- Грузоподъемность 4000 кг
- 21 посадочное место
- Дорожный просвет 530 мм
- Диаметр колес 1600 мм
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