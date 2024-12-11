Новый российский вездеход доставит грузы и пассажиров в любой уголок страны

Снегоболотоход ТРЭКОЛ АРКТИКА 8х8 презентован на выставке «Comtrans/Urbantrans»

Снегоболотоход ТРЭКОЛ АРКТИКА с колесной формулой 8х8 представлен на выставке «Comtrans/Urbantrans».

Эта инновационная модель задает новые стандарты в сегменте грузопассажирских транспортных средств повышенной проходимости. Главное отличие АРКТИКИ от аналогов – ее грузоподъемность: 4000 кг. И это еще не предел. При использовании прицепа общая масса перевозимого груза возрастает до 5500 кг.

ТРЭКОЛ АРКТИКА

Возможности и сферы применения вездехода поистине обширны: перевозка крупногабаритного оборудования в труднодоступные районы, доставка значительных объемов грузов по бездорожью, эффективное решение логистических задач в самых экстремальных условиях.

Но АРКТИКА – это не только грузовой автомобиль. Салон рассчитан на 21 пассажира и обеспечивает им комфортное размещение в утепленной кабине и кузове, изготовленных из легких, но прочных алюминиевых сплавов. Это делает ее идеальным решением для организации пассажирских перевозок в условиях отсутствия дорог, например, в удаленных поселках, на строительных площадках или в туристическом бизнесе.

ТРЭКОЛ АРКТИКА

Секрет феноменальной проходимости АРКТИКИ кроется в ее тщательно продуманной конструкции. Оригинальное шасси с прочной рамой, надежные агрегаты и узлы – все это работает слаженно, обеспечивая максимальную эффективность.

Особое внимание заслуживают шины сверхнизкого давления размером 1600х700-635 мм. Эта инновация обеспечивает огромную площадь контакта с поверхностью, что гарантирует отличную проходимость по снегу, болотам, песку, грязи и другим видам слабонесущих грунтов. Высокие амортизирующие свойства шин обеспечивают плавный ход даже на самой неровной местности, гарантируя безопасность пассажиров и груза.

Технические данные:

Двигатель ЯМЗ-534

Колесная формула 8x8

Грузоподъемность 4000 кг

21 посадочное место

Дорожный просвет 530 мм

Диаметр колес 1600 мм