Новый китайский прорыв — таких машин мы еще не видели

Создан первый в мире серийный твердотельный аккумулятор со сверхбыстрой зарядкой

Zhiji Automobile заявила о появлении первого в отрасли серийного твердотельного аккумулятора со сверхбыстрой зарядкой, который обеспечит запас хода электромобилю более 1000 километров.

Новая аккумуляторная батарея Zhiji Automobile

Кроме того, батарея сверхбезопасна, не греется и не воспламеняется. Больше данных о новой батарее будет озвучено 8 апреля 2024 года.

Zhiji L6

Положительный электрод состоит из твердого электролита, покрытого материалом со сверхвысоким содержанием никеля, а отрицательный электрод представляет собой композитный кремний-углеродный материал нового поколения.

Zhiji L6

Плотность энергии была значительно повышена, а срок службы батареи – увеличен. Низкое внутреннее сопротивление позволяет очень быстро заряжать аккумулятор, но конкретные цифры пока не приводятся.

Первой новую аккумуляторную батарею получит автомобиль Zhiji L6. Это почти 5-метровый лифтбек (длина, ширина и высота его составляют 4931, 1960 и 1474 мм, а колесная база достигает 2950 мм). Модель будет оснащаться одним или двумя электромоторами. Мощность одномоторного L6 составит 294 л.с., а двухмоторной – 272 или 515 л.с. на выбор.