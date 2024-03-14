#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Mini Aceman
14 марта
В 2025 году на рынок выйдет флагманский кроссовер Aceman от Mini
В Сети рассекретили внешний вид нового...
Воскресить мотор: эти признаки укажут, что пора делать капремонт двигателя
14 марта
Воскресить мотор: эти признаки укажут, что пора делать капремонт двигателя
Эксперты перечислили нюансы обкатки двигателя...
Опрос: почти 40% владельцев машин из КНР пожаловались на разряд аккумулятора
14 марта
Опрос: почти 40% владельцев машин из КНР пожаловались на разряд аккумулятора
Аналитики выяснили, что чаще всего ломалось в...

Опрос: почти 40% владельцев машин из КНР пожаловались на разряд аккумулятора

Аналитики выяснили, что чаще всего ломалось в китайских машинах россиян зимой

В зимний сезон владельцы китайских автомобилей в России чаще всего сталкивались с проблемами разряженного аккумулятора и сложностями с запуском двигателя при минусовых температурах. Об этом стало известно по итогам исследования «Авто.ру».

Также выяснилось, что были нарекания на ломающиеся стеклоочистители и дефекты лакокрасочного покрытия (ЛКП).

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
«Владельцы автомобилей из Китая рассказали, что этой зимой чаще всего сталкивались с разрядкой аккумулятора (36%) и проблемами с запуском двигателя из-за низких температур (33%). Еще четверть (24%) рассказали о поломках элементов механизма очистки стекол – щеток, трапеции, омывателя», – говорится в исследовании.

Какие ваши доказательства?! Разобрали штраф за проезд на желтый

Также из числа опрошенных 16% жаловались на качество сборки и дефекты покрытия кузова. Немного меньше – 14% указали на проблемы с тормозной системой и функционалом коробки передач.

Опрошенные специалистами «Авто.ру» дилеры рассказали со ссылкой на отзывы 43% клиентов, что у них возникали проблемы с сенсорными дисплеями, были отказы системы ABS, а также проблемы с бортовыми компьютерами.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: gazeta.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
14.03.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0