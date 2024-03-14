Опрос: почти 40% владельцев машин из КНР пожаловались на разряд аккумулятора

Аналитики выяснили, что чаще всего ломалось в китайских машинах россиян зимой

В зимний сезон владельцы китайских автомобилей в России чаще всего сталкивались с проблемами разряженного аккумулятора и сложностями с запуском двигателя при минусовых температурах. Об этом стало известно по итогам исследования «Авто.ру».

Также выяснилось, что были нарекания на ломающиеся стеклоочистители и дефекты лакокрасочного покрытия (ЛКП).

«Владельцы автомобилей из Китая рассказали, что этой зимой чаще всего сталкивались с разрядкой аккумулятора (36%) и проблемами с запуском двигателя из-за низких температур (33%). Еще четверть (24%) рассказали о поломках элементов механизма очистки стекол – щеток, трапеции, омывателя», – говорится в исследовании.

Также из числа опрошенных 16% жаловались на качество сборки и дефекты покрытия кузова. Немного меньше – 14% указали на проблемы с тормозной системой и функционалом коробки передач.

Опрошенные специалистами «Авто.ру» дилеры рассказали со ссылкой на отзывы 43% клиентов, что у них возникали проблемы с сенсорными дисплеями, были отказы системы ABS, а также проблемы с бортовыми компьютерами.

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Источник: gazeta.ru