#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Неправильно припаркованные машины разрешат таранить
11 марта
Неправильно припаркованные машины разрешат таранить
В ГД предложили дать право экстренным службам...
Турбомотор и полный привод: в РФ появился самый надежный и выносливый кроссовер
11 марта
Турбомотор и полный привод: в РФ появился самый надежный и выносливый кроссовер
Самый выносливый кроссовер Honda CR-V подорожал...
Tank 330
11 марта
Рассекречена внешность внедорожника Tank 330 с мотором V6
Great Wall опубликовала официальные фотографии...

Эти неисправности возникали в китайских авто русской зимой

Эксперты оценили, как китайские автомобили справились с русской зимой

В целом, китайские автомобили успешно прошли испытание зимними условиями в России, считают специалисты. Хотя некоторые неисправности наблюдались, они были единичными и не имели системного характера.

Какие-то модели не вызывали жалоб вовсе, а у некоторых автомобилей были проблемы с экраном при сильных морозах. Один из автоэкспертов – Игорь Моржаретто – отметил случай, когда дверная ручка замерзла на премиальном китайском автомобиле, однако сервисная служба оперативно устранила проблему.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отметил, что в некоторых китайских автомобилях, поставляемых ранее по параллельному импорту, отсутствовали зимние функции, такие как подогрев ветрового стекла и руля.

Он также подчеркнул, что китайские автомобили привлекают повышенное внимание, и любые неисправности, хоть и единичные, могут быть раздуты. Хотя критических ситуаций с поломками не наблюдалось, ряд неисправностей, особенно с электроникой, встречался. Также бывали случаи, когда в автомобилях, поставляемых с завода, было летнее масло.

По этой причине китайские авто на рынке РФ могут подешеветь

Хотя, возможно, в процентном соотношении с ними проблем больше, чем с другими машинами, потому что китайские автопроизводители не успели полностью адаптировать машины к нашим условиям.

Директор по сервису и запасным частям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов, со своей стороны, добавил, что сложностей с ремонтом и обслуживанием машин китайских брендов не возникало. По его словам, встречались типичные для всех автомобилей зимние неисправности, связанные с аккумуляторами, пуском двигателя и так далее, но ничего необычного не фиксировалось.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РИА Новости

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
11.03.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0