Эти неисправности возникали в китайских авто русской зимой

Эксперты оценили, как китайские автомобили справились с русской зимой

В целом, китайские автомобили успешно прошли испытание зимними условиями в России, считают специалисты. Хотя некоторые неисправности наблюдались, они были единичными и не имели системного характера.

Какие-то модели не вызывали жалоб вовсе, а у некоторых автомобилей были проблемы с экраном при сильных морозах. Один из автоэкспертов – Игорь Моржаретто – отметил случай, когда дверная ручка замерзла на премиальном китайском автомобиле, однако сервисная служба оперативно устранила проблему.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отметил, что в некоторых китайских автомобилях, поставляемых ранее по параллельному импорту, отсутствовали зимние функции, такие как подогрев ветрового стекла и руля.

Он также подчеркнул, что китайские автомобили привлекают повышенное внимание, и любые неисправности, хоть и единичные, могут быть раздуты. Хотя критических ситуаций с поломками не наблюдалось, ряд неисправностей, особенно с электроникой, встречался. Также бывали случаи, когда в автомобилях, поставляемых с завода, было летнее масло.

Хотя, возможно, в процентном соотношении с ними проблем больше, чем с другими машинами, потому что китайские автопроизводители не успели полностью адаптировать машины к нашим условиям.

Директор по сервису и запасным частям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов, со своей стороны, добавил, что сложностей с ремонтом и обслуживанием машин китайских брендов не возникало. По его словам, встречались типичные для всех автомобилей зимние неисправности, связанные с аккумуляторами, пуском двигателя и так далее, но ничего необычного не фиксировалось.

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Источник: РИА Новости