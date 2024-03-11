Эти неисправности возникали в китайских авто русской зимой
В целом, китайские автомобили успешно прошли испытание зимними условиями в России, считают специалисты. Хотя некоторые неисправности наблюдались, они были единичными и не имели системного характера.
Какие-то модели не вызывали жалоб вовсе, а у некоторых автомобилей были проблемы с экраном при сильных морозах. Один из автоэкспертов – Игорь Моржаретто – отметил случай, когда дверная ручка замерзла на премиальном китайском автомобиле, однако сервисная служба оперативно устранила проблему.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отметил, что в некоторых китайских автомобилях, поставляемых ранее по параллельному импорту, отсутствовали зимние функции, такие как подогрев ветрового стекла и руля.
Он также подчеркнул, что китайские автомобили привлекают повышенное внимание, и любые неисправности, хоть и единичные, могут быть раздуты. Хотя критических ситуаций с поломками не наблюдалось, ряд неисправностей, особенно с электроникой, встречался. Также бывали случаи, когда в автомобилях, поставляемых с завода, было летнее масло.
Хотя, возможно, в процентном соотношении с ними проблем больше, чем с другими машинами, потому что китайские автопроизводители не успели полностью адаптировать машины к нашим условиям.
Директор по сервису и запасным частям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов, со своей стороны, добавил, что сложностей с ремонтом и обслуживанием машин китайских брендов не возникало. По его словам, встречались типичные для всех автомобилей зимние неисправности, связанные с аккумуляторами, пуском двигателя и так далее, но ничего необычного не фиксировалось.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: РИА Новости