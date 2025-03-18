Экспертиза масляных фильтров — как отличить хорошие от плохих

Эксперты «За рулем» распилили масляные фильтры разных типов

Покупая арбуз, хочется сразу понять, что у него внутри. Иногда продавцы делают вырез: смотри, мол! С масляными фильтрами такой прием прокатывает далеко не всегда: они чаще всего неразборные. Жаль, ведь даже однотипные, казалось бы, фильтры подчас скрывают различные конструктивные решения.

Впрочем, сегодня на многих автомобилях вновь применяются бескорпусные фильтрующие элементы, как и полвека назад. Так выполняются требования экологов: в утиль идут лишь небольшой картонный элемент и пластмассовые детали, а не стальной закрытый стакан, частично заполненный отработкой.

Зачем нужен масляный фильтр

Масло из поддона забирает маслоприемник насоса, имеющий на входе крупную сетку. После масляного насоса масло отправляется в полнопоточный фильтр, где всё оно подвергается очистке.

После фильтра масло подается в главную масляную магистраль, откуда попадает в коренные подшипники коленвала и форсунки охлаждения поршней, если таковые предусмотрены. Из главной масляной магистрали оно идет в головку блока цилиндров, где работает в фазовращателях, смазывает распредвалы и оси коромысел.

Чтобы после остановки двигателя масло не стекало из всех этих магистралей, всегда устанавливается противодренажный клапан, предотвращающий работу без смазки. При бескорпусном исполнении он является частью двигателя, а при корпусном фильтре встраивается прямо в него.

Схема работы бескорпусного фильтра: 1 - стакан; 2 - фильтрующий элемент; 3 - протводренажный клапан; 4 - подача масла от насоса; 5 - очищенное масло; 6 - перепускной клапан.

Каким должен быть масляный фильтр?

Основная задача масляного фильтра – удалять из системы смазки любые посторонние частицы, предотвращая ускоренный износ трущихся элементов двигателя. Кроме того, он обязан предотвращать слив масла после остановки мотора, препятствуя работе «по сухому».

Важны следующие технические параметры масляного фильтра, оговоренные стандартами:

Гидравлическое сопротивление – перепад давления на фильтре с незагрязненным фильтрующим элементом при номинальном расходе масла.

Полнота отсева – процентное соотношение разности между массовыми концентрациями загрязнения масла до и после фильтра к концентрации загрязнения до фильтра.

Тонкость отсева средняя – размер монодисперсных частиц загрязнителя, для которых полнота отсева равна 50%.

Тонкость отсева номинальная – размер монодисперсных частиц загрязнителя, для которых полнота отсева равна 95%.

Герметичность.

Номинальное давление – среднее значение давления масла в главной магистрали системы смазки, установленное в технических условиях на двигатель при номинальной частоте вращения коленчатого вала.

Ресурс фильтрующего элемента – наработка фильтрующего элемента от начала его эксплуатации до его предельного загрязнения, определяемого значением давления открытия перепускного клапана фильтра.

Давление начала открытия перепускного клапана – давление, при котором появляется течь масла через перепускной клапан, составляющая не более 0,5% номинального расхода масла через фильтр.

Бескорпусные фильтры удобны и недороги в производстве: нет громоздкой металлической оболочки. При желании на некоторых моторах можно оценить их состояние в любой момент, но операция – не из пустяковых. Корпусной фильтр.

Чем грязнее фильтр, тем… лучше? Да!

По мере загрязнения бумажного элемента качество фильтрации… улучшается! Его поры забиваются, размер проходов уменьшается, все более мелкие частицы застревают, и грязь в систему смазки не поступает.

Беда только в том, что вместе с грязью не будет поступать и масло. Поэтому в идеале хочется, чтобы фильтра не было совсем, а масло оставалось чистым. Но так, увы, не бывает. Реальный фильтр при критическом загрязнении открывает перепускной клапан, пуская грязное масло напрямую в двигатель. Потому что грязное масло лучше, чем полное его отсутствие.

Пример доброкачественного фильтра. Штора уложена двойным зигзагом, противодренажный клапан мягкий, силиконовый.

У этого фильтра клапан из тонкой и жесткой резины не уплотняется относительно крышки.

Клапанный механизм корпусного фильтра

Перепускной клапан – он же байпасный, он же обводный, он же предохранительный. Предназначен для бесперебойной подачи масла в систему смазки двигателя в тех случаях, когда фильтрующий элемент полностью забит грязью, а также при значительном возрастании вязкости масла – например, на сильном морозе. Давление его срабатывания устанавливается в соответствии с требованиями проектировщиков двигателя.

Подделка под Purflux. Клапан жесткий, резиновый. Штора не имеет двойной гофрировки.

Конструктивно перепускной клапан представляет собой подпружиненную тарелку, перекрывающую отверстие в торце катушки. От жесткости пружины зависит давление открывания клапана. Материал тарелки – металл, пластик или резина.

Противодренажный клапан предотвращает слив масла из фильтра и масляных каналов двигателя после его остановки, исключая тем самым задержку подачи смазки при последующем пуске. В противном случае могут стучать фазовращатели и гидрокомпенсаторы, а также «не держать» гидронатяжители цепи. Обычно представляет собой эластичную резиновую или силиконовую шайбу сложного профиля, перекрывающую изнутри входные отверстия фильтра.

На фильтрах корейского производства часто вместо витой пружины используется пластинчатая.

Фильтрующий элемент

Главный элемент фильтра – собственно фильтрующий элемент. В подавляющем большинстве конструкций при его изготовлении используют специальную бумагу. Количество этой бумаги, качество и фактура ее укладки определяют способность фильтра выполнять свои обязанности.

Фильтрующий элемент маловат для такого стакана. Возможно, производитель пошел на унификацию, но в ущерб площади шторы.

Если, к примеру, часть гофрированных складок «склеилась», то эта часть быстро забьется грязью, а фильтрацией придется заниматься оставшейся части, меньшей по площади. Вот почему качество укладки одного и того же количества бумаги сильно влияет на ресурс фильтра.

Ржавчина на корпусе перепускного клапана.

Гофры чаще всего бывают ровными, но некоторые фирмы для увеличения площади фильтрования дополнительно укладывают бумагу еще и елочкой – например, в фильтрах Purflux и Fram.

Чтобы катушка с фильтрующим элементом не болталась внутри корпуса, ее обычно поджимает пружина – спиральная или пластинчатая. Иногда ее роль играет упругий противодренажный клапан.

А еще крайне важно, насколько качественно приклеена бумага к корпусу картриджа. При плохой проклейке с ростом давления шов может порваться – и тогда вся грязь пойдет в мотор.

Как выбрать масляный фильтр

Угадать качество фильтра по его внешнему виду тяжело. Мы распилили десяток фильтров, чтобы обнаружить в некоторых из них топорщащиеся противодренажные клапаны, неровную укладку бумаги и следы ржавчины.

Лучший способ не ошибиться – уповать на бренд. Из бюджетных отметим Linx, из премиальных – Purflux.

Перфекционистам можно предложить хороший способ поставить на мотор надежный фильтр: купить и вскрыть, как это сделали мы. Если всё понравилось, прикупить такие же в том же месте для установки на машину и про запас. Впрочем, срок хранения фильтров не бесконечен, как пишут некоторые производители. Резина, знаете ли, стареет.

Фильтрующие шторы поддельного (слева) и настоящего Purflux.

Как заменить масляный фильтр правильно

При установке неразборного фильтра постарайтесь не ошибиться с моментом его затяжки. При недотянутом фильтре масло будет выдавливаться наружу, при перетянутом есть шанс повредить прокладку и, опять-таки, нарваться на утечку масла.

Последовательность операций примерно такая:

нанести моторное масло на поверхность прокладки;

закрутить фильтр от руки до касания прокладкой посадочной поверхности;

довернуть фильтр согласно рекомендации его производителя – как правило, на ¾ оборота.

На джиэмовском моторе Z18XER бескорпусной фильтр установлен в верхней части двигателя, а потому при замене масла откачкой можно не забираться под автомобиль.

При замене бескорпусных фильтров следует строго следовать инструкции к автомобилю, ведь мы фактически разбираем и должны правильно собрать один из узлов двигателя. Помимо самого фильтрующего элемента следует поменять все уплотнительные резиновые кольца и даже прокладки из мягкого металла, если таковые есть в конструкции. Затяжка пластмассовых резьбовых крышек должна осуществляться динамометрическим ключом.

Магнит и фильтр Есть ли смысл прилеплять к корпусу неразборного фильтра магнит? Да, потому что среди частиц, образовавшихся от износа пластика (башмаки натяжителей цепи), алюминия и стали, именно последние – самые твердые. Магнит, однажды выловив частицы, уже не отпустит их даже при открытии перепускного клапана. Он ловит частицы любых размеров, в отличие от бумажной шторы, которая совсем уж мелкие частицы пропускает. Современные неодимовые магниты имеют огромную силу и не отвалятся по дороге. Если вы всё же боитесь потерять магнит, то можно использовать поисковый – с проушиной, за которую его можно привязать. Хорошим решением будет и кольцевой магнит, который лучше прилегает к выпуклому донышку фильтра.

Взаимозаменяемость масляных фильтров

В целом мы советуем использовать фильтры согласно рекомендации завода-изготовителя автомобиля. Но иногда можно ставить корпусные фильтры другого объема. Так, на вазовские двигатели продольного расположения лучше ставить большие фильтры ВАЗ‑2101.

Резьба на фильтрах используется в основном М18×1,5, М20×1,5 и ¾ʺ с шагом 16 ниток на дюйм. Тут ошибаться нельзя, но, к сожалению, на метрическую резьбу М18×1,5 очень свободно наворачивается и дюймовая. Такой фильтр может сорвать в любой момент.

И конечно, диаметр уплотнительного кольца фильтра должен соответствовать диаметру фрезерованной площадки на блоке или кронштейне мотора.