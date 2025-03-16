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Поддельный масляный фильтр «убивает» двигатель автомобиля

Эксперт Сосновский рассказал, чем опасен для мотора поддельный масляный фильтр

Руководитель отдела технического маркетинга Takayama Александр Сосновский объяснил, как устроен масляный фильтр, какие функции он выполняет и чем опасны подделки этого расходника.

Так, масляный фильтр состоит из фильтровального элемента (очищает масло от загрязнений), перепускного клапана (обеспечивает подачу масла в обход фильтра при холодном пуске мотора или сильном загрязнении фильтра) и обратного клапана (удерживает масло внутри фильтра после остановки мотора, обеспечивая быструю подачу смазки при следующем запуске).

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У масляного фильтра есть определенный ресурс. Его замена должна проводиться вместе с заменой масла, а качество фильтра должно соответствовать требованиям автопроизводителя, отметил эксперт.

Когда фильтр перестает выполнять свою функцию, масло начинает проходить в обход фильтровального элемента через перепускной клапан. Это предотвращает масляное голодание двигателя, при этом ухудшая защиту от загрязнений.

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Использование низкокачественного фильтра может повысить износ мотора и чревато серьезным поломкам. Некачественный фильтровальный элемент может быстро засориться, перестанет задерживать загрязнения и начнет пропускать неочищенное масло в двигатель. Обратный клапан низкого качества не удерживает масло в фильтре, поэтому при каждом запуске мотор дольше остается без смазки, и его износ повышается.

Ненадежный перепускной клапан может срабатывать раньше или позже положенного срока. В первом случае масло реже проходит через фильтр, а во втором – давление может повредить сам фильтровальный элемент, рассказал Сосновский.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
16.03.2025 
Фото:Depositphotos
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