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Неочевидный способ не дать грязи попасть в моторное масло

Читатель «За рулем» придумал, как держать в чистоте маслозаливную горловину

В щель между крышкой маслозаливной горловины и патрубком в фургоне Volkswagen Caravelle попадают пыль и песок. При отворачивании возможно попадание мусора в двигатель.

Для предотвращения этого использую одну медицинскую бахилу для обуви. Надеваю, дважды поворачиваю на 180 градусов – и резинка держит отлично. Пробка чистая.

Чехол для обуви идеально защищает маслозаливную горловину от грязи
Чехол для обуви идеально защищает маслозаливную горловину от грязи

Е.Афанасьев, г. Губкин

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Ревин Алексей
Фото:Е. Афанасьев
Количество просмотров 42
07.03.2025 
Фото:Е. Афанасьев
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