Неочевидный способ не дать грязи попасть в моторное масло
В щель между крышкой маслозаливной горловины и патрубком в фургоне Volkswagen Caravelle попадают пыль и песок. При отворачивании возможно попадание мусора в двигатель.
Для предотвращения этого использую одну медицинскую бахилу для обуви. Надеваю, дважды поворачиваю на 180 градусов – и резинка держит отлично. Пробка чистая.
Е. Афанасьев, г. Губкин
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