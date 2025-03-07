Неочевидный способ не дать грязи попасть в моторное масло

Читатель «За рулем» придумал, как держать в чистоте маслозаливную горловину

В щель между крышкой маслозаливной горловины и патрубком в фургоне Volkswagen Caravelle попадают пыль и песок. При отворачивании возможно попадание мусора в двигатель.

Для предотвращения этого использую одну медицинскую бахилу для обуви. Надеваю, дважды поворачиваю на 180 градусов – и резинка держит отлично. Пробка чистая.

Чехол для обуви идеально защищает маслозаливную горловину от грязи

Е. Афанасьев, г. Губкин

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