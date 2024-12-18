Эти двигатели ржавеют прямо с завода — плохо или нет

Эксперт объяснил, почему ржавеют новые моторы китайских автомобилей Changan

Возможно, вы видели видео практически нового двигателя, у которого ржавеет блок цилиндров и крепеж крышки головки блока цилиндров (видео мы поставить не можем из-за эмоциональной лексики снимавшего его человека). Ржавчина – хорошо это или плохо?

Кадр из нашумевшего видео про ржавеющий двигатель Changan

Я, работая последние четверть века в издательстве «За рулем», занимался написанием книг по ремонту и обслуживанию автомобилей отечественного производства и самых распространенных иномарок. Для написания книг всегда приобретались новые автомобили.

Поэтому через мои руки прошли более 50 самых популярных и недорогих моделей российского рынка. А последние семь лет занимаюсь определением геометрических размеров новых или почти новых автомобилей, проходящих сравнительные тесты в редакции «За рулем». При этом участвую в осмотре моторных отсеков и нижней части автомобилей на подъемнике. Таких машин тоже осмотрел больше сотни моделей. Теперь могу поделиться наблюдениями.

В свое время удивили сильно ржавые поворотные кулаки новенького Ford Focus. Но, в основном, коррозии на новых машинах не было.

Поворотный кулак Ford Focus II. Стальная деталь безо всякого покрытия начала ржаветь.

Теперь – про мотор Changan. Блок цилиндров ржавеет – значит, он чугунный. И это – хорошо!

Чугунные блоки имеют большую жесткость. Цилиндры сохраняют правильную геометрию, что уменьшает вероятность появления задиров и улучшает работу цилиндропоршневой группы. Ремонт двигателя с чугунным блоком цилиндров проще, чем у двигателей с алюминиевым блоком, у которых залиты чугунные гильзы или поверхность цилиндров формируется методом напыления.

На европейских автомобилях от чугунных блоков отказываются потому, что процесс их литья экологически очень вредный. Зато китайцы продолжают использовать чугун при производстве некоторых двигателей.

С другой стороны, даже блоки цилиндров ВАЗ, которые также отлиты из чугуна, начинают ржаветь только через несколько лет интенсивной эксплуатации.

Двигатель Нивы. На блоке цилиндров коррозии нет.

Что касается сильной коррозии элементов крепления крышки головки блока цилиндров, то это – не дело. Тот же АВТОВАЗ с самых первых автомобилей 1970 года применяет крепеж с покрытием, которое хотя бы на некоторое время предотвращает коррозию.

Что уже говорить про моторы Volkswagen. Посмотрите, как выглядит крепеж примерно такой же крышки головки блока цилиндров.

А вообще, влага не должна свободно попадать на двигатель. Похоже, что мотор успели подмочить еще до установки на автомобиль, чего делать не следует.

Торможение двигателем на машинах с автоматическими коробками – есть секрет!