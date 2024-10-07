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Что делать, если вместо бензина в бак залили дизтопливо
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Что делать, если вместо бензина в бак залили дизтопливо
Эксперт «За рулем» Ревин: Если вместо бензина...

Что делать, если вместо бензина в бак залили дизтопливо

Эксперт «За рулем» Ревин: Если вместо бензина залили ДТ, не стоит заводить мотор

В жизни бывает всякое, и самостоятельно залить дизельное топливо в бензиновый мотор можно в спешке, по ошибке. Эксперт «За рулем» Алексей Ревин рассказал в своем материале, чем опасна солярка в бензобаке и как правильно действовать, чтобы не усугубить проблему.

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Комментарий эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

Если водитель сам заправляет бензиновый автомобиль, то он должен быть совсем «не в себе», чтобы взять пистолет из держателя с надписью «ДТ» и залить в бак дизтопливо. А вот работники АЗС зачастую бывают невнимательны или плохо разбираются в нюансах русского языка, а потому вполне могут ошибиться. Если вы обнаружите это в кассе по чеку или словам оператора, то, естественно, надо всю ответственность возложить на сотрудников заправочной станции. Двигатель запускать не следует даже для того, чтобы отъехать чуть в сторону от топливозаправочной колонки, – требуйте от руководства АЗС вызвать эвакуатор для доставки автомобиля на сервисную станцию, где нужно будет снять топливный бак, промыть его и заменить топливо на правильное.

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Гораздо худшая ситуация складывается, если после заправки водитель поначалу ничего особенного не заметил. Такое бывает, если дизеля залито немного и его соотношение с бензином 1:2 и более в пользу легкого топлива. Двигатель будет постепенно терять мощность, подергиваться, дымить.

Тогда машину нужно срочно остановить, вернуться на заправку на буксире или эвакуаторе и потребовать экспертизы залитого в бак топлива. При этом эксперт советует сохранять чеки хотя бы с последней заправки.

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Ушакова Ирина
Фото:Эрик Романенко/ТАСС и «За рулем»
Количество просмотров 8
07.10.2024
Фото:Эрик Романенко/ТАСС и «За рулем»
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