Это необходимо, чтобы удалить воду из бензобака. Осушитель топлива можно приобрести в любом магазине или на заправке. Или сделать своими руками — получится не хуже и в несколько раз дешевле.

Откуда вода в бензобаке?

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Вода может скапливаться в бензовозах и хранилищах заправок, а оттуда попадать в бензобак. Или конденсироваться из воздуха при перепаде температуры (например, когда машина с улицы заезжает в теплый гараж). Особенно много конденсата накапливается у тех владельцев, кто привык надолго оставлять машину с почти пустым баком.

Что происходит дальше?

Вода и бензин — жидкости несмешиваемые. Вода имеет большую плотность и оседает на дне бака. И топливоприемник размещают как можно ниже. Почему же вода не засасывается бензонасосом и не сгорает в цилиндрах?

Дело в том, что на входе в бензонасос установлена мелкая сеточка, которая не пропускает воду. Вода копится в баке годами и не испаряется (даже в жару), потому что покрыта слоем бензина.

Чем опасна влага?

Летом вода в топливе вызывает коррозию металлических элементов топливной системы. Зимой — превращается в лед. Хуже всего, если вода замерзнет на сетке топливного фильтра. Из-за ледяной «пробки» подача бензина из бака прекратится. И пустить двигатель не удастся до тех пор, пока автомобиль не отогреется в теплом помещении.

Варианты решения проблемы

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Надо добавить в бак нечто, что легко смешается с водой (причем температура замерзания получившейся смеси должна быть очень низкой). Вода, смешанная с осушителем, легко засосется бензонасосом и сгорит в двигателе.

Способ 1. Народный. В бак добавляют ацетон или сольвент. Не советуем — это сильные растворители, которые могут разъесть неметаллические элементы топливной системы.

В бак добавляют ацетон или сольвент. Не советуем — это сильные растворители, которые могут разъесть неметаллические элементы топливной системы. Способ 2. Дедовский. Добавить в бак спирт. Но метиловый — сильный яд, и сейчас не продается. А пятилитровая канистра этилового спирта стоит дорого — от 2000 рублей (хотя результат дает хороший).

Добавить в бак спирт. Но метиловый — сильный яд, и сейчас не продается. А пятилитровая канистра этилового спирта стоит дорого — от 2000 рублей (хотя результат дает хороший). Способ 3. Современный. Можно купить флакон осушителя топлива. Основное действующее вещество — изопропиловый спирт. Только вот пятилитровая канистра такого спирта стоит 1000 рублей, а 100 мл фирменного осушителя — 100 рублей. Впечатляющая разница.

Канистра изопропилового спирта обойдется в 1000 рублей.

Осушитель своими руками

Купите канистру изопропилового спирта. Зимой при каждой заправке добавляйте в бак по 200 мл. Пять процедур по изгнанию воды обойдутся всего в 200 рублей.

В изопропиловом спирте нет ингибиторов коррозии, которые входят в состав специализированных жидкостей. Но как показали наши испытания, эти ингибиторы не всегда эффективно работают. Да и если избавитесь от воды, то и коррозии не будет.

А куда девать остатки?

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Остатки изопропилового спирта можно использовать для разморозки личинок замков (с помощью шприца).

Можно залить спирт в распылитель и быстро разморозить ветровое стекло.

Даже незамерзайку из него приготовить можно — причем на любую температуру в зависимости от концентрации.

Вариантов применения много. Так что спирт не пропадет.