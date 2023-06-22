Как уберечь кузов от царапин (и не переплатить за уход)

Новомодный детейлинг обещает многое. В чем он лучше автомойки, выяснили эксперты «За рулем».

От названия, конечно, зависит многое. Не случайно учебные институты вдруг становились университетами, а большинство парикмахерских превращалось в салоны красоты. Как правило, качественного преображения уровня услуг при этом не наблюдалось, однако вывески обретали притягательность.

Нечто похожее поначалу происходило и с так называемым «детейлингом». Новомодный термин появился на автомойках примерно десяток лет назад. Дескать, мы здесь не только моем и пылесосим – мы владеем особой технологией! На практике, в большинстве случаев, это подразумевало двойной тариф плюс длительную возню примерно с теми же мойками и полировками.

Обычно подобные вещи, как говорится, «прокатывали», поскольку ни четкого регламента, ни стандарта просто не существовало. Каждый мастер при желании обзывал сам себя специалистом по детейлингу, вкладывая в термин только ему известный смысл. А клиент в большинстве случаев играл в лотерею: повезет – не повезет.

СЛОВАРИК НАЧИНАЮЩЕГО ДЕТЕЙЛЕРА Антиголограмма – полировка, позволяющая избавиться от круговых бликов‑голограмм на поверхности кузова. При электрическом освещении их не видно, но при солнечном свете они сразу становятся заметными, что портит внешний вид автомобиля. Аппликатор – инструмент для нанесения автохимии, позволяющий равномерно распределить составы по лакокрасочному покрытию, обработать труднодоступные места. Поролоновые губки подходят для жидких средств, инструменты с микрофибровой основой используются для густой автохимии. Деконтаминация – глубокая очистка поверхности от загрязнителей. Детейлинг (англ. detailing) – процедура восстановления и улучшения интерьера и экстерьера автомобиля. Полировальная глина – вязкая синтетическая масса, которая при чистке кузова приклеивает к себе все въевшиеся загрязнения, фактически извлекая их из верхнего слоя. Скраб – приспособление (в виде перчатки, бруска, диска), при помощи которого глубоко очищают лакокрасочное покрытие от битума, древесной смолы, насекомых и прочих загрязнений.

А в чем разница-то?

Возьмем простейший, казалось бы, процесс – мойку машины. Как протекает обычная мойка, все прекрасно знают. А вот при подготовке кузова к последующему нанесению керамического покрытия по высшему разряду мойка растянется аж на пять этапов.

1. Бесконтактная мойка щелочными составами, удаляющая органические загрязнения.

2. Ручная мойка крупнопористой губкой, удаляющая статические загрязнения (сажа, асфальтовая крошка и прочие компоненты в виде тонкой жировой пленки).

3. Удаление следов битума соответствующими составами.

4. Удаление в «мокром боксе» окислов металлов (пыль от трамвайных рельсов, тормозных колодок и тому подобного).

5. Механическая очистка оставшихся загрязнений полировальной глиной.

За очисткой кузова идет полировка, содержащая несколько этапов – поочередно убирают царапины и риски, затем проводят так называемую антиголограмму, удаляющую круговые блики с поверхности кузова. На очереди – выдержка, обезжиривание, финальный проход специальными активаторами для улучшения адгезии. Только после этого наносится состав.

Кстати говоря, термин «керамическое покрытие» – это порождение маркетинга. По сути, речь идет о полимерах и растворителях – это два главных компонента. Полимер покрывает лакокрасочное покрытие (ЛКП) и оставляет на нем защитный слой. Задача растворителя – не дать полимеру застыть и, одновременно, подраскрыть верхний слой лака, куда полимер в итоге и должен попасть. Позднее растворитель испаряется, а вот мощная «сцепка» остается. Толщина одного финишного слоя – примерно 50 нанометров. Наносить лучше три слоя – такое покрытие может держаться полгода-год.

Царапины и риски удаляем кругом с небольшим количеством саморазрушающегося полировального состава.

Сколько раз можно проводить такую работу на одном автомобиле? Тут арифметика следующая: при обработке автомобиля с пробегом при исходной толщине ЛКП более 50 мкм первая детейлинг-полировка снимает не более 5–8 мкм, то есть 10–12%. В дальнейшем – например, через год – полировка может быть облегченной, поскольку дефектов покрытия будет гораздо меньше, чем в первый раз. На практике многие автомобили ежегодно обрабатываются подобным образом на протяжении пяти и более лет.

Конечный потребитель может проделать все этапы подготовки и нанесения покрытия. Но процесс долгий и трудный, он требует скрупулезного соблюдения технологии. Для гарантированного результата лучше обратиться к профессионалам.

Почем удовольствие?

Если учесть разброс цен по стране, то получится примерно так. Стоимость качественной (минимум – двухфазной) мойки составляет 600–1200 рублей. Многое зависит не столько от региона, сколько от «упаковки» бизнеса. Качественная комплексная мойка (две фазы кузова + уборка салона) – от 1100 рублей.

Детейлинг-полировка – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, хотя бывает и выше. Наконец, детейлинг-полировка плюс защитные покрытия (а без полировки нанесение «нанокерамики» не имеет особого смысла) – от 15 до 100 тысяч рублей. Любопытно, что, например, в Кировской области «высшая категория работ» составляет чуть ли не 50% рынка, а в Московской – намного меньше.

Для нанесения слоев препарата нужна специальная, особо «нежная» микрофибра.

А можно самостоятельно?

Можно, конечно. Но на практике, скорее всего, это выродится в обыкновенную мойку с полировкой. При самостоятельной обработке легко убедить себя в ненужности какой-то дорогостоящей автохимии и специально подобранных губок, аппликаторов и прочих инструментов.

К тому же ряд простейших, казалось бы, операций зиждется на ноу-хау, незаметных новичку. К примеру, удаление птичьего помета желательно проводить после предварительного прогрева кузова инфракрасными лампами: лак размягчается, и грязь как бы выталкивается наружу. Последующая полировка должна быть особенно аккуратной, поскольку прогретый лак проще, как говорят мастера, «срезается».

А еще надо помнить, что тип лака различается от мягкого к жесткому, а также по толщине покрытия. На «японках», к примеру, лак тоньше и мягче, чем на «европейках». При неумелой обработке можно при первой же полировке пробить лак «до базы».

Расход дорогого препарата удобно ­дозировать с помощью шприца. Покрытие наносим аппликатором небольшими участками (примерно четверть квадратного метра) и располировываем. Границы участков должны перекрываться. На последней стадии избыток препарата ­стираем. Но нужный слой остался!

Что в итоге?

Основные эффекты, которые создает керамическое защитное покрытие – долговременная повышенная устойчивость кузова к царапинам, а также к внешним загрязнителям. Улучшается гидрофобность: вода собирается в капли, которые быстро скатываются вниз. Плюс блеск и глубина цвета.

Капли воды чувствуют себя на обработанной поверхности неуютно.

Сегодня сфера детейлинга наконец обретает юридический статус, вследствие чего каждый автовладелец сможет получать услуги сообразно стандартам качества и ценоообразования, а не мироощущениям отдельных работников автомоек. Посмотрим, что из этого получится.

Благодарим ассоциацию АОСДАМ и сотрудников детейлинг-студии AutoCharme за помощь в подготовке материала.