Как замаскировать царапины на кузове авто (4 способа) — журнал За рулем

Как замаскировать царапины на кузове авто (4 способа)

Nastya Vo — певица, телеведущая и бизнесвумен — рассказывает о том, как устранить мелкие трещинки и царапины на лакокрасочном покрытии своей машины.

Nastya Vo — певица, телеведущая и бизнесвумен.

Как замаскировать царапины на кузове авто (4 способа)

Слой краски на современных автомобилях достаточно тонкий, поэтому мелкие царапины и потертости на кузове — распространенный случай.

Способ 1. Тормозная жидкость

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Чтобы вернуть автомобилю товарный вид, понадобится, как ни странно, тормозная жидкость. Она способна размягчить краску, именно поэтому ее можно смело использовать, чтобы справиться с неглубокими недочетами.


Как правильно ее применять?


  • Сначала очень важно очистить поцарапанное место от грязи. Если этого не сделать, то мелкие частицы могут вновь повредить поверхность.
  • Место, которое вы будете обрабатывать, должно быть сухим. Влага помешает тормозной жидкости вступить в реакцию с краской.
  • Затем тряпкой, смоченной жидкостью, отполируйте поврежденную поверхность. Протирайте царапины мелкими движениями на протяжении 10 минут.
  • Чтобы завершить процедуру, еще раз аккуратно промойте обработанную область и дайте ей высохнуть.

Как замаскировать царапины на кузове авто (4 способа)

Способ 2. Восковой полироль

Это средство поможет быстро удалить царапины, но, к сожалению, такой способ будет иметь кратковременный эффект. Чтобы убрать недочеты на краске, достаточно просто протереть место с повреждениями полиролем. Воск заполнит потертости и скроет их.

Способ 3. Зубная паста

Одно из самых простых и доступных средств. Зубную пасту имеет смысл использовать только в случае неглубоких царапин, которые задели верхний слой лака.


Чтобы скрыть потертости, нужно:


  • обезжирить повреждения спиртом
  • нанести пасту. Делать это удобнее всего будет зубной щеткой
  • через 10–15 минут смыть остатки вещества слегка влажной тряпкой.

Способ 4. Специальные реставрационные карандаши

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Этот метод подойдет для более глубоких царапин. Такие карандаши можно приобрести в специализированных магазинах, внешним видом они похожи на обычный лак для ногтей. Главное, подобрать цвет тон в тон с краской машины.


Использовать их достаточно просто:


  • обезжирьте поврежденное место
  • закрасьте царапины на краске с помощью кисточки.


Первичное высыхание такого состава длится 10–15 минут. После этого на машине можно смело ездить. Но окончательное застывание произойдет только через 6–7 дней, поэтому около недели машину мыть не рекомендуется.


Как правильно отполировать кузов



Фото: Ivan Radic/flickr.com

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