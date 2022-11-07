Как замаскировать царапины на кузове авто (4 способа)

Слой краски на современных автомобилях достаточно тонкий, поэтому мелкие царапины и потертости на кузове — распространенный случай.

Чтобы вернуть автомобилю товарный вид, понадобится, как ни странно, тормозная жидкость. Она способна размягчить краску, именно поэтому ее можно смело использовать, чтобы справиться с неглубокими недочетами.

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Способ 2. Восковой полироль

Это средство поможет быстро удалить царапины, но, к сожалению, такой способ будет иметь кратковременный эффект. Чтобы убрать недочеты на краске, достаточно просто протереть место с повреждениями полиролем. Воск заполнит потертости и скроет их.

Способ 3. Зубная паста

Одно из самых простых и доступных средств. Зубную пасту имеет смысл использовать только в случае неглубоких царапин, которые задели верхний слой лака.





Чтобы скрыть потертости, нужно:



