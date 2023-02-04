Названы иномарки с самым слабым слоем ЛКП кузова

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Японские автомобили традиционно считаются одними из самых надежных. А вот стойкостью к коррозии они похвастаться не могут. Об этом рассказал директор кузовного цеха СТО «Виадук» Алексей Марланд.
По его словам, именно на японских машинах самое слабое лакокрасочное покрытие среди иномарок. Ну а лишенный защиты металл, конечно, начинает ржаветь.
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“Практически у всех японских автопроизводителей качество окраски слабое, встречаются непрокрасы концов крыльев и дверей”, — рассказал Марланд.
Раньше Toyota отличалась большей стойкостью краски, но в последнее время стало хуже.
Автомобилями с наиболее толстым и качественным ЛКП эксперт назвал немецких представителей премиум-сегмента (Mercedes-Benz, BMW Audi).
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Источник: Газета.ру
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