Названы иномарки с самым слабым слоем ЛКП кузова — журнал За рулем

Названы иномарки с самым слабым слоем ЛКП кузова

Такие машины ржавеют раньше других.

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Японские автомобили традиционно считаются одними из самых надежных. А вот стойкостью к коррозии они похвастаться не могут. Об этом рассказал директор кузовного цеха СТО «Виадук» Алексей Марланд.

По его словам, именно на японских машинах самое слабое лакокрасочное покрытие среди иномарок. Ну а лишенный защиты металл, конечно, начинает ржаветь.

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“Практически у всех японских автопроизводителей качество окраски слабое, встречаются непрокрасы концов крыльев и дверей”, — рассказал Марланд.

Раньше Toyota отличалась большей стойкостью краски, но в последнее время стало хуже.

Автомобилями с наиболее толстым и качественным ЛКП эксперт назвал немецких представителей премиум-сегмента (Mercedes-Benz, BMW Audi).

Источник: Газета.ру

Фото: Depositphotos


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