4 годных лайфхака для водителей на зиму (и один миф)

Никаких банальностей вроде кошачьего туалета в салон, чтобы не потели окна. Только полезные и необычные советы.

1. Если замерз замок

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Для тех, кто пользуется обычным ключом для открытия дверей автомобиля, хорошо знакома проблема замерзания замка. Специальной автохимии для предотвращения замерзания сейчас полно. Ее можно купить за доступную цену в каждом магазине автозапчастей или даже в крупном супермаркете. А что делать, если замок уже замерз?

Можно воспользоваться обычной пластмассовой трубочкой для коктейлей и подуть через нее в замочную скважину. Либо использовать для этих же целей корпус от самой обычной шариковой ручки. Теплый воздух растопит лед. А чтобы замок не замерз во время поездки, его можно обработать обычным дезинфицирующим средством для рук — такие сейчас продаются (или установлены на входе) практически везде.

2. Трещина на стекле

Трещина на стекле может образоваться в любой момент. Прилетел камень из-под колеса встречного грузовика или же вы направили на холодное стекло поток теплого воздуха — причина не так важна. Предотвратить дальнейший рост трещины можно при помощи суперклея.

В трещину или скол нужно накапать клеевую массу, а после высыхания аккуратно очистить излишки. В качестве альтернативы можно воспользоваться прозрачным лаком для ногтей — такой наверняка уже есть у женщин-водителей или у вашей пассажирки.

Однако эти меры временные и стекло в любом случае придется ремонтировать или менять. И с этим лучше не затягивать.

3. Ставим машину на ночь правильно

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Если предполагаете, что зимой утром двигатель может не запуститься, то с вечера лучше припарковаться на дороге под уклоном вниз. Машину с механикой будет легче запустить «с толкача» или накатом. Если автомобиль с автоматом, то постарайтесь найти место для парковки на ночь потеплее — в идеале, у теплотрассы. Ее выдаст подтаявший снег на земле.

Нет по близости уклона или теплотрассы? Тогда слабый аккумулятор лучше предусмотрительно забрать на ночь домой, в тепло.

4. Дальний свет, чтобы разогреть АКБ

Опытные автомобилисты советуют перед холодным запуском включать на десяток секунд дальний свет фар: от протекающего тока батарея согреется и обретет возможность отдавать большой ток. По крайней мер, в теории так. Но, с одной стороны, батарея разогревается, а с другой — теряет заряд, пусть и небольшой в сравнении с требуемым для пуска. Так есть ли смысл в этом совете? Профильный бронницкий институт проводил серию замеров и выяснил: разница в поведении электрооборудования не зафиксирована. Так что включать свет незачем.

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5. Занятие для затяжных зимних пробок

Детская липкая игрушка лизун ― отличное средство в борьбе с пылью. С его помощью можно убрать пыль в труднодоступных местах на стыках панелей, с решетки воздуховодов. После этого игрушку можно помыть с мылом или лучше выкинуть. Так, чтобы ребенок не заметил и не огорчился утрате, конечно.

Впрочем, китайцы уже давно просекли фишку и во всю продают подобные субстанции именно для чистки салона автомобиля.