Примерзли тормоза? 6 способов сорвать автомобиль с места!

В такую ловушку может угодить каждый. Поставили машину вечером на ручник, а ночью подморозило. Утром автомобиль не сдвинется с места.

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Чаще намертво примерзают барабанные тормоза, которые установлены на задней оси.

Если машина переднеприводная, то можно попробовать выехать на дорогу с хорошим сцеплением. Например, там, где сухой асфальт или он посыпан песком. Тогда достаточно нескольких метров, чтобы колеса разблокировались. Если не помогло или машина заднеприводная или с приводом на все колеса, все несколько сложнее.

Есть несколько действенных способов вернуть тормоза в рабочее состояние.

Способ 1. До ближайшей автомойки

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Это не выдумка. Теоретически переднеприводной автомобиль с заблокированными задними колесами вполне может дотянуть до расположенной недалеко СТО или автомойки. Там тепло и струя воды помогут справиться с примерзанием.

Главное, чтобы дорога была хорошо припорошена снегом, а на машине стояла нешипованная резина. Шипованную испортите за несколько десятков метров.

Способ 2. Тепло от выхлопных газов

Для этого потребуется шланг большого диаметра и соответствующей длины. Один конец шланга соединяется с выхлопной трубой, а второй направляется на внутреннюю сторону задних колес.

Подойдет шланг от старого пылесоса. Несколько минут и тормоза согреются — автомобиль сможет сдвинуться с места.

Способ 3. Пакеты с горячей водой

Метод немного хлопотный. Предварительно нужно снять задние колеса. Затем найти пару пакетов из прочного полиэтилена. Залить в них горячую воду, только не кипяток, иначе они могут не выдержать. Пакеты следует приложить к тормозному барабану и подождать некоторое время.

Способ 4. С помощью фена

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Если у вас дома имеется хороший набор инструментов, наверняка среди них может оказаться и тепловой пистолет. В крайнем случае можно воспользоваться бытовым феном с хорошей мощностью. Метод подойдет тем, кто располагает возможностью протянуть из окна квартиры электрический удлинитель.

Лучшей вещью для разогрева тормозных барабанов является газовая горелка. Такой баллончик предусмотрительно можно положить в багажник перед приходом зимы.

Способ 5. Обстучать тормозные барабаны

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Для удобства задние колеса можно снять. Стучать по барабанам нужно осторожно, чтобы не расколоть их. В качестве надставки можно использовать деревянный брусок. Для ударов использовать не очень тяжелый молоток или кувалду.

Как показывает практика, этот метод не всегда оказывается эффективным, но если тормоза примерзли не слишком сильно, все получится.

Способ 6. Мужской

Полагаю, что-либо объяснять тут ни к чему. Как тушить костер по-пионерски знают многие. Если тормоза смерзлись в дали от цивилизации — это, пожалуй, единственный доступный способ их оживить. Правда, такой способ малоэффективен. Важен сам принцип: горячая вода попадает на замерзшие тормоза и растапливает лед. Так что если есть возможность вскипятить воду в чайнике и полить из него на тормозные механизмы, успех вам обеспечен. Однако крутой кипяток использовать нежелательно.

Поливать горячей водой барабаны нужно до тех пор, пока не отойдут колодки. По окончании процедуры тормоза задних колес желательно просушить. В этом поможет непродолжительно движение со слегка затянутым ручником. Такой прием просушки тормозов рекомендуется применять каждый раз после проезда по глубоким лужам и перед тем, как будете оставлять машину на стоянке.

А с вами случалась подобная неприятность? Как разрешили проблему замерзших тормозом?