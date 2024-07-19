Указатели температуры врут! Как не перегреть мотор летом 2024

«За рулем» объяснил, как держать температуру двигателя под контролем даже в жару

Почему указатели температуры двигателя врут

Времена, когда на автомобилях применяли указатели температуры со стрелкой, двигающейся более-менее пропорционально сопротивлению датчика температуры, давно прошли. На всех современных комбинациях приборов стоит цифровой или аналоговый указатель температуры, работающий по команде электронного блока управления двигателем. То есть, температура показывается с большим разбросом реального теплового состояния двигателя.

Сделано это для того, чтобы автовладелец не переживал по поводу колебаний теплового состояния мотора и всегда, кроме случаев, когда уже может быть поздно, считал температуру стабильно нормальной.

Указатель температуры в комбинации приборов множества автомобилей на платформе В0 высвечивает четыре темных плитки и при температуре 80°С, и слегка за сотню градусов. Главное для него – не беспокоить водителя.

Такие указатели могут забить тревогу слишком поздно и не отследят ни постепенного ухудшения ситуации, ни начала перегрева.

Указатель температуры Chevrolet Lacetti и последующих клонов модели имеет тонкую красную полоску, которая загорается при 125°С. Но это уже аварийная ситуация!

Двухцветные указатели температуры двигателя

У многих автомобилей указатель температуры отсутствует вовсе. В комбинации приборов его заменил символ градусника, «купающегося» в воде. Этот индикатор светится синим цветом, пока мотор холодный или имеет нормальную рабочую температуру, и становится красным при перегреве. У некоторых автомобилей индикатор вовсе не светится, пока двигатель не перегреется. Поэтому водитель может даже не помнить, где расположен этот важный индикатор и как он выглядит.

Комбинация приборов Kia Rio третьего поколения лишена указателя температуры двигателя. Зато здесь указывается температура воздуха за бортом. Но что важнее?

Подчеркнем, что загорается индикатор перегрева красным только тогда, когда дело по-настоящему плохо. Настолько, что даже на обочину отъехать можно уже не успеть, особенно на многополосных дорогах, если водитель ехал в левом ряду.

Температуру чего измеряет датчик

Датчик температуры почти во всех автомобилях измеряет температуру антифриза, причем не в самом моторе, а в пластиковом патрубке. Представим себе, что при разрыве шланга радиатора из системы охлаждения быстро выбежал весь антифриз. Датчик останется в сухости и относительной прохладе, не «почувствовав», что головка блока без антифриза вот-вот начнет плавиться.

Именно из-за таких особенностей современных автомобилей водитель должен следить за косвенными признаками перегрева двигателя.

Как определить перегрев двигателя

Пар из-под капота

Верный признак того, что герметичность системы охлаждения нарушена и разогретая жидкость под давлением уходит в прореху, – это пар, идущий из-под капота.

Двигатель нужно немедленно остановить во избежание повреждений. Никакие попытки охладить мотор включением «печки» уже не помогут. До обочины машину лучше дотолкать или отбуксировать.

Капот сразу открывать не следует во избежание ожога паром. Когда мотор немного остынет, можно посмотреть, какой шланг или элемент системы охлаждения лопнул. Самостоятельный ремонт маловероятен, и надо думать об эвакуаторе. Хотя, конечно, есть среди нас умельцы, которые могут и шланг укоротить, и воды в систему налить.

К слову, просачивающийся из дырявого радиатора отопителя антифриз обеспечивает стойкий сладковатый запах в салоне. А перегретый мотор начинает пахнуть горелым маслом. При этих запахах проверьте, не перегревается ли ваш мотор.

Детонация при разгоне на невысоких оборотах

Признак гораздо менее явный, чем предыдущий. Звук детонации напоминает частые удары по блоку цилиндров металлическим предметом. Если вы способны различить этот звук и иногда слышите его в двигателе своего автомобиля, то сможете вовремя опознать и предотвратить перегрев.

При слышимой детонации нужно немедленно съехать на обочину, заглушить мотор и открыть капот. Пышущий жаром двигатель и сильно надутые шланги системы охлаждения подтвердят диагноз – перегрев. В такой ситуации нужно по возможности проверить целостность крыльчатки и срабатывание электровентилятора системы охлаждения.

Охладить мотор можно, включив отопитель на обогрев и установив максимальную температуру обдува при самых высоких оборотах вентилятора.

Ни в коем случае не открывайте пробку радиатора или расширительного бачка! Вырвавшийся оттуда под давлением антифриз ошпарит все вокруг, и вас тоже.

Снижение мощности двигателя

Такой признак заметить трудно, особенно при мощном моторе и автоматической коробке передач или вариаторе. Но все же это вполне реально. Перегрев мотора может вызывать неисправность термостата, когда его клапан зависает в не полностью открытом положении. Также может не обеспечивать должной производительности насос охлаждающей жидкости. Такое случается при повреждении крыльчатки или плохой передаче вращения на крыльчатку со шкива у термостатов с муфтой.

У насоса системы охлаждения мерседесовского мотора М274 между шкивом привода и крыльчаткой установлена муфта включения с пневмоприводом, работающая не всегда корректно.

Выключился кондиционер

Такое случается, когда перестает работать электровентилятор, который очень часто обдувает и конденсатор кондиционера, и радиатор двигателя. При этом хладагент перестает нормально конденсироваться, температура его растет, и потому датчик давления отключает кондиционер.

Электровентилятор работает постоянно на большой скорости

Это говорит о том, что система управления «знает» о проблеме с высокой температурой, но что-то мешает нормально остудить антифриз. Чаще всего такое бывает при сильно загрязненном радиаторе. Электровентилятор работает, но не может прокачать воздух через забитые соты.

Почему важно смотреть на приборы

Несмотря на недостатки современных приборов, все же поглядывайте на них: возможно, вы успеете спасти мотор от перегрева. Советую запомнить положение стрелки указателя при нормальной температуре, чтобы даже при небольшом отклонении вправо насторожиться.

Ставьте дополнительные датчики температуры двигателя

Такие приборы будут указывать температуру намного точнее, чем штатные «показометры».

Можно установить автономный термометр с собственным датчиком и указателем температуры. При этом датчик размещается в патрубке, врезанном в шланг системы охлаждения.

Есть пара способов получать данные о температуре (с точностью до градуса) и еще о множестве параметров работы двигателя через OBD II разъем. Для этого можно установить в автомобиль маршрутный компьютер либо использовать сканер ELM 327.

Маршрутный компьютер выводит показания на собственный дисплей, а сканер взаимодействует с одной из многих диагностических программ и показывает температуру на дисплее смартфона либо на экране мультимедийной системы, если она имеет операционную систему Android.

Такое количество показателей работы мотора дает одна из диагностических программ.

Совет

Не игнорируйте признаки перегрева мотора, думая, что вам показалось. Лучше лишний раз проверить свои опасения, чем остаться без автомобиля на время капитального ремонта двигателя.

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